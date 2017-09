Oculus Rift-games op smartphone spelen met VRidge

Allereerst heb je een moderne smartphone met minimaal Android 5.0 nodig. RiftCat stelt zelf geen extreem hoge eisen aan je pc, daarentegen zullen de meeste vr-spellen wel het nodige van de systeem vragen. Daarom adviseren we de systeemeisen van Oculus en HTC aan te houden: minimaal een Intel Core i5-4590 of AMD FX 8350, 4 GB ram en een Nvidia GeForce GTX 970 of AMD Radeon R9 290.

Als de installatie voltooid is, druk je op Start Using RiftCat. In het volgende venster kun je een account aanmaken. Dit kan met een bestaand socialemedia-account of door op de knop Register te klikken. Na het aanmaken en activeren van het account kun je inloggen in het programma. Installeer VRidge vervolgens op je smartphone, je kunt de app vinden in de Play Store.

VRidge laat je pc denken dat je smartphone een virtualreality-headset is, waardoor je SteamVR- en Oculus Rift-spellen kunt spelen. De volledige versie kost op het moment van schrijven 15 euro. Je kunt het programma gratis proberen om te zien of het ook voor jouw configuratie goed werkt. De proefversie kun je tien minuten per speelsessie proberen. Download van de website voor de pc en start de installatie.

Om via wifi te verbinden, start je het programma op de pc en klik je op het wifi-pictogram. Start vervolgens de app op je smartphone. Klik op Yes om de verbinding tot stand te brengen. Indien de verbinding niet goed tot stand komt, probeer je het handmatig. In het programma op je pc kun je achter Awaiting connection at: het lokale ip-adres aflezen. Tik vervolgens in de app op Connect manually, vul het ip-adres in en tik op Connect. Zodra gevraagd wordt of de gevonden telefoon het toestel is, klik je op Yes om te bevestigen.

De verbinding via usb is het meest betrouwbaar. Let er wel op dat je smartphone niet automatisch de mobiele internetverbinding deelt met je pc. Je kunt dit voorkomen door tijdens het gebruik mobiele data uit te schakelen of vliegtuigstand in te schakelen.

Schakel de applicatie op de pc in zodra de smartphone via usb is verbonden en de app is gestart. Klik op het usb-pictogram en als de software de smartphone ziet, klik je op Yes om te bevestigen. Als er geen verbinding wordt gemaakt, controleer dan of usb-tethering is ingeschakeld. Deze optie kun je snel vinden door op de drie streepjes linksboven in de app te tikken en te kiezen voor usb-tethering.