Download al je Google-gegevens met Google Takeout

Google maakt uiteenlopende web-apps, van een agenda tot een browser en van een chatservice tot een kaartendienst. Het is mogelijk om van veel van die diensten je gegevens te downloaden via Google Takeout.

Met behulp van Google Takeout is het mogelijk om veel gegevens die opgeslagen liggen in je Google-account te archiveren, zodat je ze offline kunt bekijken en naar andere diensten of programma’s kunt exporteren. Met Google Takeout worden bijvoorbeeld van Google Agenda alle agenda’s opgeslagen in het iCalendar-formaat, zodat je eenvoudig naar een andere dienst kunt gaan mocht je dat willen. Ook al je bladwijzers kun je downloaden, evenals alle gegevens van Google Chrome, waaronder je extensie-informatie, browsergeschiedenis en meer. Ook handig is dat je je e-mails kunt downloaden vanuit Gmail in het MBOXformaat, zodat je ze eenvoudig offline kunt bewaren.

Data downloaden

Om je gegevens te downloaden, ga je naar de site van Google Takeout. Vervolgens kun je per onderdeel aangeven of je dit wel of niet wilt opnemen in de export door rechts op de schakelaar te klikken. Als er naast deze schakelaar een pijltje aanwezig is, zijn er meer exportopties beschikbaar.

Bij bijvoorbeeld Agenda kun je dan kiezen welke agenda’s je mee wilt nemen. Hetzelfde geldt bij bijvoorbeeld Google Foto’s, waar je kunt kiezen welke fotoalbums je wilt downloaden. Klik daarvoor op de optie Fotoalbums selecteren en kies de fotoalbums die je wilt meenemen. Andere gegevens die je kunt downloaden met Google Takeout zijn je gehele Google Drive-inhoud, waarbij je handig kunt kiezen naar welk formaat je elk document wilt exporteren. Als je alle aanpassingen naar wens hebt ingesteld, klik je op Volgende. Je kunt nu een bestandstype kiezen (.zip is prima) en je kunt bij Leveringsmethode aangeven hoe het bestand geleverd moet worden. Je kunt kiezen om automatisch een downloadlink te laten mailen als het genereren van het archief klaar is, of om de zip op te slaan in Google Drive, Dropbox of OneDrive. Klik op Archief maken om het archief te maken. Je ziet de voortgang direct in de browser.

Hangouts en locatiedata