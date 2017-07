Je hebt net Windows 10 schoon en naar wens ingericht. Natuurlijk zou je dat het liefste altijd zo houden, maar de techniek gaat vooruit. Continu komen er nieuwere en snellere schijven uit, bijvoorbeeld nvme-ssd’s. Als je daarop overstapt, wil je er wel het maximale uithalen door er Windows op te zetten en dan wil je natuurlijk wel je toepassingen en instellingen meenemen. Zet Windows 10 op je SSD in 14 stappen.

1 Schijfruimte

Voordat we aan de slag gaan met het maken van een Windows-kopie, moet je eerst de schijfruimtes bekijken. Als je huidige schijf groter is dan je nieuwe schijf, is dat nodig. Check dus eerst even via de Windows Verkenner / Deze pc hoeveel ruimte er nu in gebruik is. Als dit meer is dan je nieuwe schijf, moeten we gaan opruimen. Probeer dan eerst even Schijfopruiming door dat te openen via het menu Start. Kies de schijf en klik op OK. Klik dan op Systeembestanden opschonen / OK. Vink alles aan en klik op OK om het weg te halen. Ga terug naar de Windows Verkenner en check of er nu genoeg ruimte vrij is.

2 WinDirStat

Is er dan nog niet genoeg ruimte vrij, dan moeten we het wat drastischer aanpakken. Verplaats al je muziek, foto’s en documenten vanaf je oude schijf naar een andere, eventueel externe, harde schijf. Is dat ook niet genoeg, download en installeer dan WinDirStat. Open het en kies de schijf die je wilt scannen en klik op OK. Het scannen kan even duren. Je ziet nu de bestanden en programma’s die de meeste ruimte innemen. Verwijder mappen in Program Files via Instellingen / Apps / Apps en onderdelen. Klik rechts op een map en kies voor Open om deze in de Windows Verkenner te openen.

3 Back-up

Voordat we doorgaan, zorg ervoor dat je een back-up hebt gemaakt van alle belangrijke bestanden. Kopieer op z’n minst je belangrijkste bestanden naar een andere schijf. Je kunt ook gebruikmaken van Bestandsgeschiedenis via Instellingen / Bijwerken en beveiliging / Back-up. Zet de back-up aan en kies je externe schijf. Klik dan op Meer opties, zorg dat al je belangrijke mappen in de lijst staan en klik op Nu back-up maken. Straks zullen we ook nog voor de zekerheid een gehele schijfkopie maken van je oude schijf, maar liever een back-up te veel dan te weinig.

4 EaseUS Todo Backup

We gaan de schijf kopiëren met EaseUS Todo Backup Free. Download het programma en voer het gedownloade bestand uit. De installatie spreekt voor zich: kies bij de locatie voor je back-ups voor een andere schijf. Voer achteraf het programma uit. Klik bij de licentiemelding op Later, die kun je negeren want het programma is gratis. Voordat we doorgaan, kun je eerst nog een System Backup maken, mits je daar op een andere schijf ruimte voor hebt. Klik daarop, kies je besturingssysteem en kies je bestemming. Klik op Proceed en wacht even totdat de back-up ervan is voltooid.

Partities

Sommige pc’s of laptops zijn gepartitioneerd, waarbij de schijf is ingedeeld in een Windows-partitie en een data- of herstelpartitie. Als je nieuwe schijf even groot of groter is, is dat geen probleem. Zorg er dan voor dat je straks bij het klonen de optie Sector by sector clone selecteert. Is je schijf kleiner, zorg er dan voor dat je die data- of herstelpartitie niet selecteert bij het maken van het image straks, die kun je dan het beste niet meenemen. Als je geen andere schijf hebt, kan je die partitie eventueel gebruiken om daar tijdelijk je data naartoe te plaatsen om de basispartitie te ontzien.

5 Schijf initialiseren

Voordat we de schijf kunnen gaan klonen, moeten we deze eerst nog initialiseren. Daarvoor klik je met rechts op de Windows-knop en kies je voor de optie Schijfbeheer in het midden. Zodra je die opent, krijg je de melding om je nieuwe schijf te initialiseren. Kies dan uit de lijst voor GPT (GUID-partitielabel). Die optie is goed als je pc met Windows 8 of nieuwer is geleverd. Voor oude pc’s kies je MBR. Klik dan op OK.

6 Programma’s sluiten

Het maken van het schijfimage van EaseUS gebeurt terwijl je Windows gewoon in gebruik hebt. Daardoor is het belangrijk dat je zoveel mogelijk programma’s sluit vóór het maken van de schijfkopie. Klik rechtsonder in het systeemvak en sluit alles af. Sluit tijdelijk ook je internetverbinding en stop je antivirussoftware. Zorg verder dat je browser afgesloten is en dat er geen bestanden open staan. Check ook via Taakbeheer of er nog een programma actief is dat eigenlijk beter gesloten kan worden. Dit is nodig om datacorruptie te voorkomen.

7 Schijfimage maken