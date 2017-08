Werken met symbolic links in Windows 10

Een symbolische link is een link naar een map of bestand die je op iedere plek op je harde schijf kunt plaatsen. Het verschilt zich van een snelkoppeling, omdat een symbolische link niet te onderscheiden is van de map of het bestand zelf. Als je een symbolische link maakt naar D:\Vakantiefoto’s in de map C:\Gebruiker\Afbeeldingen, dan lijkt het alsof er een map C:\Gebruiker\Afbeeldingen\Vakantiefoto’s bestaat, maar in werkelijkheid bevindt die map met de vakantiefoto’s zich dus op de D-schijf.

Een van de voordelen van een symbolische link is dat het daarmee bijvoorbeeld mogelijk wordt om elke map met Dropbox te synchroniseren. Je maakt dan simpelweg een symbolische link naar de map die je wilt synchroniseren in je Dropbox-map. Voor Dropbox lijkt het dan alsof die map zich in de Dropbox-map zelf bevindt, terwijl die in werkelijkheid op een andere locatie staat. Ook voor andere clouddiensten kan dat handig zijn.