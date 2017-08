Een Windows 10-server opzetten doe je zo

Dat gezegd hebbende, kun je toch een aantal redenen hebben om Windows als server te willen gebruiken. Zoals gezegd is het eenvoudig, je hoeft niet met een nieuwe omgeving overweg te kunnen. Ook kan het je helpen om wat meer ervaring te krijgen met Windows als server, wat bijvoorbeeld zakelijk handig is in een omgeving waar veel Microsoft-producten aanwezig zijn.

Daarnaast heeft een desktopsysteem natuurlijk veel meer aanvalsvectoren, zoals de gehele grafische interface, alle ingebouwde Windows-desktopapplicaties en veel overbodige services en diensten. Het is bovendien een groot nadeel dat er niet een centrale packagemanager is, zoals op Linux, en dat je dus zelf alles in de gaten moet houden en handmatig zult moeten patchen.

Voordat je aan de slag gaat met Windows 10 als server, zijn er wel een paar dingen die je moet overwegen. Windows 10 is een desktop-besturingssysteem. Dat maakt het inherent onveiliger dan een server-besturingssysteem, omdat er simpelweg veel onderdelen op gebruiksvriendelijkheid zijn ingesteld in plaats van op veiligheid.

Eén van de misschien wat vergeten functies van Windows 10 is Opslagruimten. Dat is een softwarematige raidfunctie die erg eenvoudig te gebruiken is. Je vindt het in het Configuratiescherm, onder Opslagruimten. Het lijkt veel op de functie Drive Extender uit Windows Home Server, handig dat die functie zelfs nu nog in Windows 10 aanwezig is.

Je kunt ermee meerdere schijven combineren, zodat je bijvoorbeeld maar één netwerkschijf hoeft te delen over het netwerk, en je kunt er je data mee beschermen door gebruik te maken van redundantie. Je hebt dan de keuze uit een aantal modi, zoals een two- of threeway-mirror en parity, vergelijkbaar met raid5.