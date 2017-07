Zelf smartphone bouwen met een Raspberry Pi

Enthousiast geworden en wil je het zelf ook wel eens proberen? Dit zijn - in het kort - de stappen die je moet doorlopen. Eerst een boodschappenlijstje.

Bedenk van tevoren goed hoe je je ZeroPhone wilt bedienen. Sowieso heb je een keypad nodig, maar ook andere knoppen zijn nodig. Wil je het apparaat met één knop aan en uit kunnen schakelen? Dan heb je daar ook knoppen voor nodig. Hetzelfde geldt voor een 3,5mm-aansluiting, een nfc-module of (voor de dapperen) gps.

Je kunt hiervoor een kant-en-klaar scherm kopen, maar er ook zelf eentje van een oude telefoon halen. Let op dat je dan nog wel moet zorgen dat dat scherm werkt met je Pi.

Deze zijn ondanks het verkoopsucces voor een paar euro wel tweedehands te koop. Let wel op dat je ook randapparatuur zoals een micro-sd-kaart nodig hebt – maar die heeft een beetje knutselaar wel thuis liggen, toch?

Raspberry Pi Zero

Buiten de standaardonderdelen zoals de Raspberry Pi, het scherm en de gsm-module kun je de telefoon nog uitbreiden met andere onderdelen. De telefoon is opensource, dus je kunt er redelijk makkelijk nieuwe componenten op monteren die je vervolgens in de software moet programmeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een radio-ontvanger, een nfc-lezer of zelfs een ethernetpoort.

Bedenk goed welke modules je op je telefoon wilt hebben en misschien nog belangrijker: kijk of je de bijbehorende software zoals de drivers snapt en ermee kunt programmeren. Onder ‘modules’ verstaan we hier overigens ook zaken als extra knoppen voor het volume, een 3,5mm-poort, of een vingerafdrukscanner.

Sommige onderdelen zul je moeten kopen op internet, maar er is een grote kans dat je een hoop onderdelen nog gewoon thuis hebt liggen. Kijk in het kader ‘Ingrediënten’ naar wat je nodig hebt. Misschien heb je thuis nog een oude Nokia liggen die je redelijk makkelijk uit elkaar kunt halen. Zo kun je makkelijk aan het scherm komen, en met een beetje gepuzzel ook wel aan het keypad.



Het is belangrijk om de juiste printplaten te maken. Als je dat zelf wilt en kunt ontwerpen kun je dat doen, maar je kunt ook op Arsenijs’ schema’s bekijken.