Test: Wat is de beste 4-bay nas?

Op zoek naar de beste 4-bay nas? Een nas met vier schijfsleuven is duurder dan eentje die plaats biedt aan twee schijven, maar voordelen zijn er ook. We zetten vijf modellen voor je op een rij, die we uitvoerig hebben getest.

Een nas met vier schijfposities is duurder in de aankoop, maar biedt wel voordelen. Zo is de kostprijs per terabyte lager en belangrijker: je kunt een hoger ‘raid5’-niveau kiezen. Dan kun je een kapotte schijf vervangen zonder de nas uit te hoeven schakelen. Dit op voorwaarde dat er minstens drie schijven in de nas aanwezig zijn. Bij een nas met twee bays en raid1 zijn je gegevens niet beschikbaar terwijl je een kapotte schijf vervangt. We testten vijf nas’en met plaats voor vier harde schijven of ssd’s, die voldoende snel zijn om er ook 4K-video mee te streamen. We kijken niet alleen naar de snelheid, die trouwens sowieso vooral afhangt van de geïnstalleerde schijven, maar ook en vooral naar de mogelijkheden en functionaliteit van deze kleine centrale servertjes. Een nas is tegenwoordig zoveel méér dan een centrale opslagruimte voor al je bestanden; hij vormt het hart van elk modern thuisnetwerk. We gaan in dit artikel op zoek naar de nas die deze ambitie het meest waarmaakt.

Asustor AS3104T (Beste koop)

Asustor staat als bedrijf los van Asus, dat echter wel de belangrijkste aandeelhouder is. Het merk is gespecialiseerd in betaalbare storage-producten voor alle marktsegmenten. Het topmodel in de productreeks voor persoonlijk en thuisgebruik is de compacte, slechts 1,6 kg wegende AS3104T, die voornamelijk uit plastic bestaat. Je kunt maximaal vier harde schijven installeren. Daarvoor moet je wel het kastje openen, want de schijfposities zijn helaas niet via de buitenzijde bereikbaar. Dat openen doe je door (met de hand) enkele grote schroeven los te draaien en de ombouw zijdelings te verwijderen. Dat is onhandiger dan de losse klikbare frontjes (of überhaupt geen deksels) die veel nas’en hebben. Het apparaat ondersteunt desondanks na het openen wel het ‘hot swappen’ van de schijven, net als de andere nas’en uit de test. De 1,6 GHz Intel Celeron-cpu is krachtig genoeg voor video in 4K-uhd-formaat. Je kunt er bijvoorbeeld Kodi of Plex op draaien en de uitvoer bekijken en beluisteren via de geïntegreerde hdmi1-4b-uitgang. Met de optionele Asustor Remote Control kun je dit kleine mediacenter dan zelfs op afstand bedienen via de infrarode poort op de voorzijde. Zelf produceert de nas nooit meer dan 20 dB geluid, maar het totaalgeluid hangt natuurlijk ook af van de geïnstalleerde schijven. Het werkgeheugen is beperkt tot 2 GB en kun je verder niet uitbreiden. Een digitale geluidsuitgang – zoals bij de nas van Thecus – ontbreekt. Deze nas heeft geen schermpje, zodat je het toegewezen ip-adres zelf moet opzoeken. Het ontbreken van een display kan overigens voor sommige gebruikers ook een voordeel zijn, want staat je nas in het zicht dan wil je wellicht juist een zo sober mogelijk uiterlijk. De setupprocedure duurt niet langer dan enkele minuten, maar het synchroniseren van het raid-volume vergt uiteraard meer tijd. Intussen kun je wel al de nas op lagere snelheid benaderen. De desktop-achtige ADM-beheerinterface doet wat denken aan die van Synology, maar is niet multitasking. De aan/uitknop zit – een beetje onhandig – aan de achterzijde.

Score 70 Pluspunten

Stil en energiezuinig

Hdmi-poort

Optionele ir-afstandsbediening Minpunten

Geen display

Schijven niet via buitenkant bereikbaar

Maar één ethernet-poort Asustor AS3104T Prijs: € 423,-

Netgear ReadyNAS 524X (Best getest)

De viereneenhalf kg zware, volledig in metaal uitgevoerde ReadyNAS 524X is de duurste nas in deze test. Hij is zowel in een high-end thuisnetwerk als in een kleinzakelijke omgeving op zijn plaats. Zo heeft deze nas een krachtige dual-core Intel Pentium Server processor, die krachtig genoeg is om ‘on the fly’ 4K-uhd-video te transcoderen en streamen. Het apparaat is verder voorzien van twee extra snelle 10GBase-T ethernetpoorten. Wij hebben ze echter in een gewoon gigabit-netwerk getest om de vergelijking met de andere nas’en eerlijk te houden. Niettemin zijn met deze nas snellere prestaties mogelijk: afhankelijk van de applicatie en de gebruikte schijven tot twee- tot viermaal sneller dan met gigabit ethernet. Wij testten de schijfloze versie, maar je kunt deze nas ook gevuld kopen met desktop- of enterprise-klasse harde schijven tussen 3 TB en 6 TB per stuk. In dezelfde 520 Series heeft Netgear ook nog nas’en met plaats voor zes of acht schijven. Alle nas’en van het merk draaien hetzelfde Linux-gebaseerde ReadyNAS 6.6 besturingssysteem, ook de goedkoopste 210 Series en duurste 620 Series. De interface daarvan werd opgefrist en heeft nu dezelfde desktopachtige werking als bij de andere fabrikanten. De standaardfuncties kun je uitbreiden met allerlei apps. Verse schijven worden standaard en zonder dat je dit vooraf kiest geformatteerd in Netgears verbeterde versie van raid, namelijk x-raid. Deze versie biedt automatische expansie en vergroting van volumes naarmate je schijven toevoegt of kleinere vervangt door grote. De gebruikelijke raid0- tot en met 10-niveaus zijn overigens ook beschikbaar in de vorm van ‘flex raid’.

Score 90 Pluspunten

Stevige bouwkwaliteit

Uitmuntende prestaties

Veel apps Minpunten

Duur Netgear ReadyNAS 524X Prijs: € 990,-

Synology DiskStation Plus Series DS916+ 8GB

De compacte, slechts 2,04 kg wegende DiskStation DS916+ 8GB is een 4bay-nas uit de Synology ‘plus series’ die zowel voor thuis- als kleinzakelijk gebruik bedoeld is. Hij is vooral van kunststof gemaakt en wordt leeg verkocht. De schijven worden netjes afgeschermd door een makkelijk afneembaar frontje. Er zit geen lcd-scherm op, alleen leds. Maar het ip-adres vind je eenvoudig terug via Synology Assistant-software voor Windows, macOS en Linux. De quadcore Intel Pentium-cpu is krachtig genoeg om 4K-uhd-video ‘on the fly’ te transcoderen en te streamen naar tv’s, mediaspelers, computers en mobieltjes. De bruto capaciteit van 40 TB breid je met een apart verkrijgbare DX513-expansiemodule uit tot maximaal 90 TB. Beide apparaten verbind je dan met elkaar via hun externe eSata-poorten op de achterzijde. Deze nas bestaat ook in een goedkoper model met 2 GB ram, dus let op welke versie je eventueel koopt. H et Linux-gebaseerde DSM (DiskStation Manager)-besturingssysteem heeft een desktopachtige vensterinterface. Je kunt het volledig aanpassen aan jouw behoeften. Ook kun je meerdere taken tegelijk uitvoeren. De webinterface werkt naadloos met mobiele browsers en is dus ook toegankelijk via tablet of smartphone, al heeft Synology ook de nodige mobiele apps hiervoor. Er is keuze tussen tientallen apps waarmee je de functionaliteit fors kunt uitbreiden. De DS916+ heeft twee stille ventilators, die je eenvoudig zelf kunt vervangen mochten ze stuk gaan. Als je een wifi-dongel in één van de usb-poorten plugt, kun je deze nas ook volledig draadloos gebruiken. Maar de netwerktoegang is uiteraard wel sneller via de twee ethernet-poorten op de achterkant.

Score 80 Pluspunten

Goede prestaties

Gebruiksvriendelijk en uitgebreid OS

Veel apps Minpunten

Geen display Synology DiskStation Plus Series DS916+ 8GB Prijs: € 597,-

Thecus N4810

De 2,16 kg zware, grotendeels metalen Thecus N4810 mag zich wat de bouwkwaliteit betreft meten met de Netgear en heeft een veel technischer uiterlijk dan de andere apparaten. De schijven worden niet verstopt achter een glad front en de voorkant bevat een heel scala aan bedieningselementen. Het uiterlijk speelt bij een nas-keuze bij veel mensen ook een rol. Staat je nas bijvoorbeeld in de woonkamer of op een andere plek in het zicht, dan heeft een neutrale, rustige vormgeving waarschijnlijk je voorkeur. Van deze Thecus-nas bestaat ook een W4810-versie met dezelfde hardware, maar dan met Microsoft Windows Storage Server (WSS) 2012 R2 Essentials als besturingssysteem. De hier geteste N-versie draait het Linux-gebaseerde Thecus0S dat er in zijn nieuwe 7.x-versie veel gelikter uitziet dan voorheen en nu ook een gebruikelijke desktop-achtige, muisbestuurde. De ThecusOS-versie is in de praktijk niet alleen gebruiksvriendelijker dan de Windows-variant, maar presteert ook heel wat beter en heeft veel meer apps waarmee je de functionaliteit van de nas kunt uitbreiden. De quadcore Intel Celeron-cpu is krachtig genoeg voor hapervrije weergave van 4K-uhd-video. Dat kan via de ingebouwde displayport- en/of hdmi-poorten en spdif-digitale geluidsuitgang. Een Kodi-app is beschikbaar, zodat je deze nas met weinig moeite in een multimediastreamer omtovert. De temperatuurgecontroleerde ventilator werkt stil genoeg en komt nooit boven de 25 dB. De hdmi-videopoort kun je ook gebruiken als X-Windows terminal. Het standaardgeheugen is 4 GB ram, dat uitbreidbaar is tot 8 GB. Met twee van deze nas’en creëer je een ‘failover’-systeem, waarbij de tweede nas onzichtbaar alle gegevens van de eerste synchroniseert en bij uitval direct de werking ervan overneemt. Eén van de vier usb3.0-poorten is van het moderne type C. Vind je vier schijven een beetje te veel van het goede en zijn twee genoeg voor je, kies dan voor de goedkopere maar verder identieke N2810.

Score 70 Pluspunten

Stevige bouwkwaliteit

Geïntegreerde digitale video- en audiopoorten

Acronis Backup gratis Minpunten

Online raid-niveau wijzigen alleen met tweede Thecus-nas mogelijk

Geen infrarode poort

Functioneel, technisch uiterlijk Thecus N4810 Prijs: € 483,-

WD My Cloud Pro PR4100 8TB

De compacte, maar liefst 6 kg zware WD My Cloud Pro PR4100 8TB is van stevig metaal gemaakt. Kloppend hart van deze nas is dezelfde Intel Pentium N3710 quad-core processor als van de Synology DS916+, maar dan met 4 in plaats van 8 GB ram. Dat kun je in principe niet uitbreiden, al is het volgens de handleiding wel mogelijk de bestaande so-dimm-module te vervangen door een groter exemplaar. Deze nas wordt leeg verkocht, of gevuld met WD Red harde schijven met een omwentelsnelheid van 7.200 rpm. Wij testten de versie met vier voorgeïnstalleerde 2 TB WD Red-schijven, wat een bruto capaciteit van 8 TB oplevert. Het duurste model biedt een bruto capaciteit van 32 TB. Het raid5-volume is direct gebruiksklaar en hoeft dus niet te worden opgebouwd. Van de 8 TB brutocapaciteit rest dan nog 5,94 TB effectief vrije ruimte. Het Linux-gebaseerde WD My Cloud OS 3 valt op door zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Voor beginners is dit zeker de eenvoudigst te bedienen nas, maar hij biedt toch bijna alle geavanceerde mogelijkheden die je verwacht, zoals beveiligde internettoegang via WD My Cloud, of de mogelijkheid om het raid-volume uit te breiden of te wijzigen zonder het apparaat uit te schakelen. Wel valt op dat WD’s aanbod aan apps nog zeer beperkt is. Bovendien zijn sommige van de voorgestelde ‘apps’ in feite niets anders dan reclamelinks naar apart aan te kopen software zoals Acronis True Image, waarop je als bezitter van deze nas een kleine korting krijgt.

Score 60 Pluspunten

Eenvoudig, overzichtelijk besturingssysteem

Direct gebruiksklaar Minpunten

Nog weinig apps

Sommige ‘apps’ zijn niet meer dan reclame WD My Cloud Pro PR4100-8GB Prijs: € 860,-

Conclusie