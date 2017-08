Alle in deze test besproken antivirusprogramma’s zijn door ons beoordeeld op algemene functionaliteit zoals het automatisch scannen van een usb-geheugenstick wanneer die in de pc wordt gestoken, het downloaden en installeren van software en de reactie op de aanwezigheid op de test-pc van enkele minder bekende en soms beruchte systeemtools.

Avast had geen false-positives voor virussen, maar merkte wel een legitiem programma als malware aan. De scansnelheid is gemiddeld, de impact op de systeemprestaties bovengemiddeld.

Er zijn meerdere scanopties om de hele computer of delen ervan te scannen, inclusief een scan op de aanwezigheid van rootkits. Nieuw aangesloten usb-massamedia worden niet automatisch gescand. AVG verzamelt gegevens over de gebruiker zonder dat het een optie biedt dit te stoppen.

De gebruiksvriendelijkheid is goed wanneer je van veel menu’s en eindeloze opties houdt, maar minder wanneer je vooral gemak zoekt. De Free-versie van Avira krijgt ons keurmerk Beste koop omdat de software gratis is met goede prestaties en weinig echt lastigvallende reclames.

Er zijn maar liefst negen standaardscans aanwezig maar een usb-geheugenstick wordt niet automatisch gescand. De scansnelheid van Avira is gemiddeld, maar vooral downloads gaan langzamer en geïnstalleerde software start langzamer na de installatie van Avira. Het aantal false-positives door legitieme software als malware aan te merken is laag maar geen nul.

Antivirus Plus is het minst uitgebreide beveiligingsprogramma van Bitdefender. Zie je voordeel in een kwetsbaarheidsscan op verouderde software, een wachtwoordmanager, controle van websites en een afgeschermde browser voor internetbankieren, dan is Bitdefender Antivirus Plus een goede keuze. Ook omdat het de maximale score haalt bij het herkennen van malware met een beperkte impact op het systeem en een nauwelijks merkbare invloed op de verdere bruikbaarheid van de pc. Alleen de prestaties bij zero-days zouden beter kunnen, hier scoren de echte toppers net even beter.

Bitdefender heeft een autopilot waarin scans en eventuele acties tegen malware onmerkbaar worden uitgevoerd. Als extra bescherming tegen ransomware kun je Bitdefender een of meer mappen met documenten tegen ongewenste wijzigingen laten beschermen. Het aantal profielen om de pc of een deel daarvan op malware te scannen is beperkt, maar daarentegen wordt een aangesloten usb-stick of een download automatisch en snel gescand.

Bitdefender scoorde geen false-positives en liet alle legitieme acties op de pc ongemoeid. De gebruiksvriendelijkheid kan nog wel verbeterd evenals de scansnelheid, die ligt bij eerste scans erg laag.