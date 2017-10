Als hart van je pc bepaalt de processor in grote lijnen wat je er allemaal wel, of juist niet mee kunt doen. Je kunt het daarbij zo goedkoop of zo duur maken als je zelf wilt. In dit artikel leggen we de beste processors in verschillende prijsklassen voor je op een rij. Welke keuze is er zoal?

De keuze voor Intel is na enkele jaren van dominantie inmiddels geen vanzelfsprekendheid meer, want met de komst van AMD Ryzen is de processormarkt weer een stuk interessanter geworden. De keuze is niet per se lastiger dan zo’n vijf jaar geleden toen een AMD-processor niet te vergelijken was met Intel-exemplaar met dezelfde kloksnelheid. Pas met Ryzen lijken de processoren van de twee kemphanen weer een beetje op elkaar. Wat nuanceverschillen terzijde kunnen we de volgende vier primaire aspecten van een processor redelijk merkneutraal benaderen: aantal cores, met of zonder multi-threading, snelheid per core en uiteindelijk de prijs. Gezamenlijk de essentie van je processorkeuze.

Een overzicht van alle behandelde cpu's in deze test.

Processors tot 100 euro

In de categorie tot 100 euro is de keuze beperkt. Hoewel je in deze categorie nog ruim 100 verschillende processors in webshops vindt, zijn er feitelijk slechts twee modellen het overwegen waard. De goedkoopste ‘aanrader’ is de Intel Celeron G3900, die voor circa vier tientjes te koop is. Deze processor van de Skylake-generatie (2016) bestaat uit twee cores op 2,8 GHz en komt met geïntegreerde graphics: geen spectaculaire papieren maar voor de meeste eenvoudige taken zoals browsen, documenten bewerken, je online fotoalbum bijhouden en je back-up draaien voldoet deze eenvoudige Celeron prima, zij het met beperkte overcapaciteit voor de toekomst. Gamers, zakelijke gebruikers, of zij die iets actiever met hun foto- of videocollectie aan de slag willen gaan, zouden we de Celeron niet aanraden. Het voornaamste probleem van de Celeron is namelijk dat er voor slechts 20 euro meer een cpu is die daar met kop en schouders boven uitsteekt: de Intel Pentium G4560. Deze processor heeft twee cores en vier threads met een kloksnelheid van 3,5 GHz. Twintig euro meer is niet veel gevraagd voor een processor die per core al een stuk sneller is en dankzij Hyper-threading, de feature waarmee applicaties elke core twee taken kunnen laten uitvoeren, in tal van praktische toepassingen circa twee keer zo snel is. De toevoeging van Hyper-threading aan de Pentium is opvallend, omdat die eigenschap de laatste jaren aan de Intel Core i-processors voorbehouden was. Recente Pentiums waren dualcore, dualthread-processors, wat ze in feite veredelde Celerons maakte. Met deze aanpassing verandert de Pentium van een suffe tussenoplossing in de meest interessante betaalbare processor in jaren. Hyper-threading maakt de G4560 weliswaar geen echte quadcore, maar voor een derde van de prijs van een Intel Core i5-quadcore is het een aantrekkelijke benadering voor het gros van de gebruiksdoeleinden. De Pentium G4560 is ook interessant voor zakelijk gebruik: Office-gebruikers en iets actievere multi-taskers kunnen hiermee prima uit de voeten. Ook voor gamers met beperkt budget is het een capabel model: combineer hem met een middenklasse grafische kaart en je hebt een zeer redelijke game-machine. Zelfs licht grafisch werk, denk aan niet te complexe fotobewerking, kan prima op een G4560 wat deze processor dus een knappe all-rounder maakt. Een zwaarwegende factor in ons advies om voor dit model te gaan boven de Celeron is toekomstbestendigheid. Een glazen bol hebben wij niet, maar de kans dat die extra investering zich binnen de levensduur van je nieuwe computer zijn waarde gaat tonen is significant, zelfs voor de meest basale gebruiksdoeleinden.

Processors tot 200 euro

De eerder besproken Intel Pentium G4560 heeft gezorgd dat de Intel Core i3-serie, voorheen de processor voor actievere thuisgebruikers en zakelijk gebruik in de 120-150 euroklasse, flink onder druk staat. Hoewel de Intel Core i3-7100 nog altijd iets krachtiger is dan de Pentium in de meeste applicaties, staat de winst zelden in verhouding tot de extra investering en is deze zelden te ervaren. Daarbij voelt de Intel Core i3 ook de druk van boven, met de Core i5-serie die vier echte cores biedt, en daarnaast van de AMD Ryzen 5 die naast vier cores ook nog eens multi-threading biedt en als gevolg flink meer power in huis heeft dan de twee cores en vier threads van de Intel Core i3. Kun je extra investeren voorbij de Pentium G4560, dan is ons advies om even door te sparen voor bijvoorbeeld een Ryzen 5 of Intel Core i5-7400. Hoewel we de extra investering voor eenvoudige thuisgebruikers en licht zakelijk gebruik niet direct aanbevelen, doen we dat wel voor zij die actief met foto of video aan de slag gaan, zware officetaken draaien (denk aan zware Excel-berekeningen) of intensief multitasken (denk aan gamen en streamen en het produceren van content) in dat geval is een AMD Ryzen 5 1500X à 199 euro (de 20 euro goedkopere 1400 is de besparing zelden waard) een flink krachtigere oplossing. De extra cores kunnen hun kracht in dergelijke gelijktijdige taken namelijk goed uiten. Toch kunnen we de Intel Core i5-7400, prijs 179 euro, niet direct afschrijven. De iets hogere prestaties per core, gecombineerd met het feit dat er nog voldoende games en applicaties zijn die de extra threads van de Ryzen 5 niet goed kunnen inzetten, maakt het de iets snellere oplossing voor wie puur en alleen gamet op z’n computer. Ook in Photoshop verlopen veel taken nog iets vlotter, dus enkel voor de foto’s is dat ook de veilige keuze. Combineer je meerdere activiteiten, of kijken we een paar jaar vooruit, dan wordt de keuze voor de quad-core quad-thread i5 versus de quad-core octa-thread Ryzen 5 echter wel een lastige afweging, helemaal voor wie niet bang is z’n AMD Ryzen-processor een beetje te overklokken.

Processors tot 300 euro