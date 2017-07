Uitzending gemist? Bekijk hier alle uitzendingen... Nederlanders die vaak in het buitenland zijn, weten maar al te goed dat dit voor hen niet opgaat. Waarom, zul je je misschien afvragen? Je kunt toch gewoon via het internet naar Nederlandse tv-zenders kijken? Niets is minder waar.

Veel programma's die je in Nederland wel kunt bekijken, worden in het buitenland geblokkeerd. Ben je mooi klaar mee als je op zondagavond afstemt op Studio Sport en het beeldscherm gaat op zwart. Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om deze blokkade te omzeilen door middel van VPN. In dit artikel leggen we je uit wat VPN voor jou kan betekenen tijdens je vakantie in het buitenland.

Waarom online tv vaak stopt bij de landsgrens

Dat programma's in het buitenland worden geblokkeerd, heeft alles te maken met geld. Zo worden bijvoorbeeld de uitzendrechten van voetbalwedstrijden meestal per land verkocht. Hetzelfde geldt voor andere grote (sport)evenementen als de Tour de France of de Olympische Spelen. Daarnaast kennen ook tv series vaak een rechtenbeperking. Wanneer je vanuit het buitenland gebruik maakt van het internet, is dat aan je IP-adres te zien. Dat maakt het voor websites eenvoudig om je de toegang tot een uitzending te ontzeggen. Om te voorkomen dat je IP-adres wordt gedetecteerd, moet je er dus voor zorgen dat je anoniem bent op het internet. Dankzij VPN is dat mogelijk.

Maak je zelf onzichtbaar met VPN

Normaal gesproken surf je openbaar op het internet en is het voor derden mogelijk om van alles van je te weten. VPN, dat staat voor Virtual Private Network, maakt het mogelijk om anoniem op het internet te surfen. Terwijl jij op je hotelkamer in Barcelona, New York of waar ook ter wereld gebruik maakt van het internet, lijkt het alsof je in Amsterdam bent. Je hebt namelijk bij een VPN provider ingelogd op een beveiligde server in Nederland. Omdat de Nederlandse website er geen idee van heeft dat jij in het buitenland verblijft, kun je nu wel gewoon naar Nederlandse tv-zenders kijken.

Een versleutelde verbinding, wel zo veilig

Wanneer je inlogt bij een VPN service dan gaan jouw gegevens eerst door een virtuele tunnel en worden daar flink door elkaar gehusseld waardoor ze onleesbaar worden. Je verbinding is nu versleuteld waardoor het voor anderen onmogelijk wordt om te zien wat jij online aan het doen bent. Dat biedt niet alleen voordelen wanneer je je favoriete programma wil zien, het maakt het ook een stuk veiliger wanneer je bent aangewezen op het openbare wifi-netwerk van een hotel, restaurant of luchthaven. Dan wil je daar natuurlijk geen pottenkijkers bij hebben die opeens met je wachtwoord of andere gegevens aan de haal gaan. Dankzij VPN kun je ook op een openbaar netwerk veilig internetten.

Goose VPN

Om gebruik te maken van VPN moet je eerst software downloaden, dat is meestal niet al te ingewikkeld. Volgens Goose VP N is je VPN zelfs al "binnen één minuut gebruiksklaar". Goose is de enige Nederlandse VPN aanbieder. Dat heeft zo zijn voordelen wanneer je contact hebt met de klantenservice. Ook ben je verzekerd van een Nederlandstalige handleiding. Het nog jonge bedrijf wordt over het algemeen zeer goed beoordeeld. Als je de software hebt gedownload dan beschik je over een dashboard van waaruit je kunt inloggen op een VPN server. Dat kan in Nederland zijn of een server-locatie in een ander land of continent.

Hoe werkt VPN?

Wanneer je vanaf je buitenlandse vakantiebestemming naar de Nederlandse tv wil kijken, moet je contact maken met een server in Nederland. Op je dashboard zie je een lijst met landen staan. Je kiest dus voor een server in Nederland. Klik op de play button en je kunt beginnen met kijken. Met VPN ben je overigens niet beperkt tot Nederland. Wil je bijvoorbeeld naar de BBC iPlayer kijken dan log je simpelweg in op een server in Engeland. VPN is dus niet alleen handig tijdens de vakantie, maar ook als je thuis in Nederland bent.

Waar moet je op letten bij het vinden van een goede VPN service