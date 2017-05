Smartphones vergelijken: 3 zaken waar je op moet letten

De een vindt smartphones vergelijken hartstikke leuk en pluist alles tot op het bot toe uit. De ander heeft er een broertje dood aan en wil gewoon een andere telefoon in zijn of haar handen vasthouden om weer te bellen en appen. Als je een nieuw toestel voor jezelf of iemand uit jouw omgeving zoekt, zijn er allerlei aspecten waar je rekening mee moet houden.

Allereerst kijk je naar de scherm. Een smartphone is een persoonlijk apparaat dat je dagelijks gebruikt dus is het belangrijk dat hij niet te klein of te groot is. Een compacte telefoon heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat je hem gemakkelijk en overal kunt opbergen. Nadeel is dat je maar een klein schermpje hebt om naar te staren als je video’s bekijkt. Een groter scherm is dan een stuk fijner. Een ander voordeel van een groot scherm is dat er meer content op het display past en je dus minder vaak naar beneden hoeft te scrollen. Keerzijde is dat grote phablets lastig op te bergen zijn. In het ergste geval kunnen ze zelfs buigen als je ze in je broekzak doekt en gaat zitten.

Een ander aandachtspunt is de schermresolutie. Je kunt vast en zeker wel termen als HD, Full HD en Quad HD. Dat zegt iets over het aantal beeldpunten of pixels in de lengte en breedte. Hoe meer pixels er op het schermoppervlak passen, des te scherper je beeld is. Maar een hogere schermresolutie betekent vaak ook dat dit ten koste gaat van de batterijduur: er moeten immers meer pixels aangestuurd worden en dat kost energie. Probeer een goede balans te vinden tussen de schermgrootte en schermresolutie.

Tot slot kun je ook naar het schermtype kijken. Er zijn grofweg twee soorten: LCD en OLED. In het budget- en middensegment tref je voornamelijk de eerste soort aan, in de duurdere prijsklassen zijn OLED-displays gebruikelijker. Als geld geen rol speelt, is OLED de beste keuze. Kleuren zien er hier vol en levendig op uit. Zwart is een stuk donkerder dan op traditionele LCD-schermen. Ook is het dynamische bereik aanzienlijk groter op OLED-schermen. Simpel gezegd: alles oogt mooier en scherper op OLED-schermen.