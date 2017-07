Deze zomer kun je ontspannen het internet op gaan tijdens je vakantie. Meld je nu aan voor ons testpanel en wie weet ontvang jij een jaar lang gratis Norton Wifi Privacy, waarmee je je geen zorgen meer hoeft te maken over de veiligheid van wat je online doet.

Wat kan Wifi Privacy van Norton voor mij betekenen?

Het is tegenwoordig steeds gebruikelijker om online te zijn op vakantie. Excursies reserveren, navigeren met Google Maps, via WhatsApp contact houden met de buren over het wel en wee van huisdieren en planten, bezienswaardigheden in de buurt opzoeken, de kinderen rustig houden op de achterbank met YouTube en natuurlijk het nieuws volgen. Veel van deze zaken kun je nu via je eigen databundel doen, nu roamen geen extra kosten met zich meebrengt. Althans, binnen Europa dan. Maar om niet binnen je eerste week je hele bundel er doorheen te jagen of om (in sommige gevallen) wat extra snelheid te krijgen, ben je aangewezen op het openbare netwerk van je hotel, restaurants of cafés. En vooral dan loert er gevaar.

Openbaar is openbaar

Wanneer je met een wifi-netwerk van een ander verbindt, weet je niet wat er met je internetverkeer gebeurt. De eigenaar van het netwerk kan technisch in staat zijn om na te gaan wat je online doet, inclusief alles wat je invult, zoals persoonsgegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden of zelfs betaalinformatie. Wanneer je op een open netwerk zit, zelfs wanneer deze een inlogpagina heeft, is al je internetverkeer zelfs voor iedereen te tappen. Hierdoor liggen identiteitsfraude of financiële schade door buitgemaakte betaalgegevens op de loer.

Dat kun je gelukkig makkelijk voorkomen door een vpn-verbinding te gebruiken. Vpn staat voor Virtual Private Network en dit kun je zien als een privénetwerk binnen een groter netwerk. Meestal gaat het om een versleutelde verbinding tussen twee andere netwerken via openbare netwerken (internet). Denk aan je thuisnetwerk en het bedrijfsnetwerk van je werkgever. Vpn helpt je om een soort privétunnel of -pijplijn tussen die twee netwerken te maken. Dit wordt vaak gebruikt door werkgevers om personeel veilig thuis te kunnen laten werken, zonder dat er gevoelige data afgetapt kan worden. Maar voor gewone gebruikers als jij en ik is het intussen ook absoluut geen overbodige luxe meer.

Vpn kiezen

Je kunt zelf een vpn aanleggen, maar dit is een ingewikkeld proces. Je bent makkelijker af door een betaalde dienst te nemen. Maar het is dan natuurlijk wel zaak om met een partij in dienst te gaan die je vertrouwt. WiFi Privacy van Norton bijvoorbeeld. Voor 39,99 euro per jaar kun je tot vijf apparaten (tegelijk) veilig op internet laten gaan. Het maakt daarbij niet uit of je hiervoor je laptop (of pc natuurlijk), smartphone of tablet gebruikt. Voor Android en iOS gaat dit zelfs makkelijk via een app. Echte grootverbruikers kunnen voor drie tientjes meer het dubbele aantal apparaten van een vpn-verbinding voorzien.

Kinderen ook veilig op (ontdekkings)reis