Dacht jij zomaar even te kunnen inloggen op Netflix in de VS, dan heb je het verkeerd. Met je Nederlandse 'paspoort' kom je er niet in. Andersom geldt dit ook als je in het buitenland bent. Uitzending gemist? Je zult inderdaad heel wat uitzendingen moeten missen. Je maakt namelijk gebruik van een niet Nederlands IP-adres en dit betekent dat je ook je Nederlandse 'paspoort' kwijt bent. Studio Sport op zondagavond? Vergeet het maar, die uitzending wordt meestal in het buitenland geblokkeerd. Je IP-adres bepaalt dus voor een groot deel wat je wel en wat je niet kunt zien op het internet. Is het ook mogelijk om je IP-adres te verbergen en dergelijke blokkades te omzeilen? We nemen vier manieren onder de loep.

Zoals je al hebt kunnen lezen is op veel tv programma's een regionale blokkade van toepassing. Om zo'n blokkade te omzeilen, moet je er dus voor zorgen dat je gebruik kunt van een anoniem IP-adres afkomstig uit het land waar jij een uitzending wilt zien. Met andere woorden, wil jij toegang krijgen tot de Amerikaanse Netflix, dan moet het net lijken of jij vanuit de VS een verbinding met het internet maakt. Anoniem surfen betekent ook dat je privacy beter is beschermd want je bent tenslotte niet te traceren. Je hebt dus ook geen last van pottenkijkers die ongevraagd allerlei data verzamelen over jouw surfgedrag.

Mocht je denken dat wanneer je in een browser gebruik maakt van een privé venster, je ook anoniem aan het surfen bent, dan kom je bedrogen uit. Het enige anonieme is het feit dat je geschiedenis niet wordt opgeslagen en de browser geen cookies accepteert. Maar geïnteresseerden kunnen nog altijd jouw surfgedrag bijhouden. Wat zijn dan wel de manieren om je IP adres te verbergen?

1. Vooral op je smartphone zul je weleens gebruik maken van publieke wifi. Je deelt een IP-adres van het publieke netwerk met een groot aantal personen. Dat geeft je een zekere anonimiteit. Zonder een goede bescherming is openbare wifi echter behoorlijk onveilig. Het is voor hackers een koud kunstje om zo'n publiek netwerk binnen te dringen. Bovendien heb je er niets aan wanneer je een geo-blokkade wilt omzeilen.

2. Je kunt redelijk anoniem het internet op met een proxy. Je laat je internetverkeer namelijk via een andere server lopen. En zo is het mogelijk om net te doen of je in de Verenigde Staten zit. Nadeel van zo'n proxy is echter dat je gegevens meestal niet versleuteld zijn. Wanneer je gebruik maakt van een Virtual Private Network (VPN)is dat wel het geval.

3. Een TOR browser is een handige tool om anoniem te surfen. TOR maakt gebruik van verschillende computers en proxy servers. Wanneer je een webpagina bezoekt, wordt er een verzoek verstuurd naar het netwerk van TOR. Dit verzoek wordt opgedeeld in allemaal kleine stukjes die versleuteld naar diverse servers worden gestuurd. Hierdoor is je IP-adres en wat je op het internet aan het doen bent vrijwel niet te achterhalen. Een groot nadeel van deze tool is echter dat het surfen vaak een stuk trager gaat dan normaal. Hier heb je bij een goede VPN service geen last van. Het versleutelde internetverkeer gaat hier over razendsnelle servers.

4. Gebruik maken van VPN is dan ook verreweg de beste manier om je IP-adres te verbergen. Een toonaangevend bedrijf dat in Nederland VPN aanbiedt is GOOSE VPN. Zij zorgen ervoor dat jouw internetverkeer door een streng beveiligde tunnel gaat waardoor al je gegevens onherkenbaar worden gemaakt. Hierdoor kun je overal ter wereld zonder problemen naar bijvoorbeeld Uitzending Gemist kijken. Ook kun je veilig gebruik maken van openbare wifi en heb je geen last van ongevraagde pottenkijkers. GOOSE VPN staat bekend om zijn eenvoud. Je hebt jouw VPN dan ook binnen een mum van tijd geïnstalleerd.

