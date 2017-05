4 redenen waarom wij van Android houden

Android heeft wereldwijd het grootste marktaandeel van alle besturingssystemen. Volgens de laatste cijfers draait ruim twee op de drie mobiele apparaten op het besturingssysteem van Google. Maar waarom is Android zo populair? Wij kunnen minstens 4 redenen bedenken waarom.

1. Android is er voor iedere portemonnee

Smartphones zijn echt niet weggelegd voor de lucky few. Tenminste, als je voor Android gaat. Mobiele telefoons met dit besturingssysteem zijn er in alle prijsklassen. In tegenstelling tot een iPhone hoef je voor een Android-telefoon niet per se vele honderden euro’s op tafel te leggen. Dat kan en mag uiteraard wel. De Galaxy S8 prijzen variëren rond de 800 euro, maar voor veel minder heb je ook al een degelijke Android-smartphone. Voor minder dan 200 euro haal je bijvoorbeeld de Motorola Moto G5 in huis. Heb je nog minder te besteden? Geen probleem: ook in deze prijsklasse is er nog volop keuze. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Wiko Lenny 3 of de Alcatel Pixi 4 (5)? Deze heb je al voor minder dan 100 euro. Kortom, voor iedere portemonnee is er wel een Android-telefoon te vinden.

2. Android komt met uitbreidbaar geheugen

Wilde je graag met een iPhone rondlopen, maar zat je krap bij kas? Dan was je aangewezen op een iPhone met slechts 16 GB geheugen. Voor een telefoon waar je honderden euro’s moet ophoesten is dat wel heel erg karig, helemaal als je nagaat dat je ook nog een deel van het geheugen moet afstaan aan Apple’s besturingssysteem iOS en vooraf geïnstalleerde apps. Gelukkig heeft Apple het licht gezien en krijg je tegenwoordig minimaal 32 GB aan opslagruimte. Daar zul je het mee moeten doen. Als je meer geheugen wil, ben je ruim 100 euro duurder uit. Een goedkopere uitvoering met minder intern geheugen kopen en deze uitbreiden met geheugenkaart is er niet bij. Android-gebruikers weten wel beter. Bij vrijwel alle Android-telefoons is het mogelijk om de opslagcapaciteit uit te breiden met een microSD-kaart. Daarbij moet je wel opletten welk type geheugenkaarten het toestel ondersteunt. Met name goedkopere Android-telefoons ondersteunen slechts microSD-kaarten tot 32 GB (SDHC). Telefoons uit het middensegment en de bovenkant van de markt daarentegen ook met grotere geheugenkaarten uit de voeten (SDXC). Informeer vooraf dus goed bij de fabrikant of in de handleiding met welke type geheugenkaart jouw smartphone overweg kan.

3. Android is er in alle soorten en maten

Android-telefoons zijn er in allerlei soorten en maten. Apple heeft door de jaren heeft geëxperimenteerd met uiteenlopende schermgroottes. Tegenwoordig zijn er nog maar twee maten: 4,7 inch voor de reguliere iPhones en 5,5 inch voor de Plus-uitvoering. Android-telefoons zijn er daarentegen in veel meer uiteenlopende maten. Sony is een fabrikant die haar klanten op haan wenken bedient. Het Japanse technologiebedrijf heeft kleine 4,7 inch grote telefoons zoals de Sony Xperia X Compact, maar ook kolossale phablets als de 6 inch grote Sony Xperia XA1 Ultra. Bedrijven als Lenovo en Xiaomi hebben smartphones die nog een maatje groter zijn, speciaal voor mensen die naast een smartphone niet ook nog eens een tablet willen aanschaffen. De fabrikant heeft in haar collectie ook toestellen van 5 inch en 5,5 inch. Een Android-telefoon past dus in iedere hand.

4. Dubbele camera’s voor een betaalbare prijs