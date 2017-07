3 redenen waarom uitbreidbaar geheugen zo belangrijk is

In de handleiding of op de achterkant van de verpakking van mobiele telefoons vinden we informatie over de hoeveelheid opslagruimte. Daar lees je dat een smartphone 16 GB geheugen heeft, of 32 GB, 64 GB of zelfs nog meer. Maar in praktijk krijg je helemaal niet de vermelde opslagcapaciteit, maar moet je met een stuk minder genoegen nemen. What’s the deal? Proberen fabrikanten ons soms een poot te lichten?

Het zit allemaal wat genuanceerder in elkaar. Een smartphone wordt geleverd met een besturingssysteem -Android en iOS zijn de grootste en populairste mobiele besturingssystemen ter wereld- en tal van vooraf geïnstalleerde apps. Deze zaken slokken de nodige gigabytes op van het geheugen. Dat betekent dus dat je onder de streep minder opslagruimte overhoudt voor eigen gebruik. Bij een smartphone met 32 GB geheugen heb je tussen de 24 GB en 26 GB te besteden aan het schieten van foto’s en video’s of het downloaden van applicaties. Koop je een mobiele telefoon met slechts 16 GB geheugen, dan moet je genoegen nemen met 24 GB tot 26 GB.

Je moet je kortom dus niet om de tuin laten leiden met mooie verkooppraatjes over de opslagcapaciteit. Het klopt dat een smartphone met een X-aantal gigabytes aan geheugen wordt geleverd, maar smartphonemakers verzwijgen dat een deel in beslag wordt genomen door het besturingssysteem en vooraf geïnstalleerde apps. Naarmate fabrikanten meer van hun eigen apps en diensten meeleveren, des te minder je overhoudt voor eigen gebruik. Het is dan fijn als je het geheugen van je telefoon kunt uitbreiden.