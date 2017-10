Waarom je VPN bijna altijd aan kunt laten staan maar soms moet uitzetten

Een Virtual Private Network (VPN) zorgt ervoor dat je anoniem op het internet kunt surfen. Je gegevens gaan door een tunnel en worden daar flink door elkaar geschud waardoor ze vervolgens onherkenbaar zijn voor derden. VPN is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Dat komt naast de behoefte aan veilig internet vooral ook omdat het de mogelijkheid biedt overal ter wereld naar je favoriete tv programma's te kijken.

Het aantal VPN aanbieders, zoals in Nederland GOOSE VPN, groeit dan ook gestaag. Wanneer je eenmaal gebruik maakt van VPN, hoef je dit nooit meer uit te zetten, zou je zeggen. Toch kunnen er ook redenen zijn om dat wel te doen. Wanneer kun je VPN aan laten staan en wanneer kun je deze beter uitzetten? De feiten op een rij.

Gebruik VPN wanneer je een geo blokkade wilt omzeilen

Ben jij in het buitenland en wil je naar Nederlandse tv-programma’s kijken dan heb je vaak te maken met een regionale blokkade waardoor de uitzending niet beschikbaar is. Door middel van een VPN-verbinding maak je contact met een server in Nederland en een Nederlands IP-adres. Je kunt daardoor gewoon naar een uitzending kijken omdat het lijkt alsof je in Nederland bent. Andersom kun je vanuit Nederland toegang verkrijgen tot de BBC iPlayer of het Amerikaanse Netflix. Een ander type blokkade vindt plaats in landen zoals Iran, China, Turkije en de Golfstaten. Hier past de overheid censuur toe waardoor sommige nieuwssites en sociale media verborgen blijven. Dankzij VPN kun je jezelf alsnog toegang verschaffen.

Openbare wifi, riskant zonder VPN

Zorg er altijd voor dat je VPN aanstaat wanneer je op een openbaar wifi netwerk zit. Even op een luchthaven het internet op terwijl je wacht op je aansluitende vlucht, is zonder een beveiligde verbinding een riskante bezigheid. Je gegevens zijn makkelijk te onderscheppen en daar hoef je echt geen 'nerd' voor te zijn. Zo bleek onlangs dat een meisje van elf jaar dat ook kon.

Wanneer je je zorgen maakt over je privacy

Heb jij het idee dat alles wat jij op het internet doet, wordt bijgehouden? Dan moet je zeker gebruik maken van VPN. Het maakt je anoniem en je kunt zonder paranoia het net op. Die privacy kan ook goed van pas komen wanneer je een strafbaar feit wilt voorkomen. Denk hier nu niet aan allerlei illegale praktijken want daar is VPN natuurlijk niet voor bedoeld. Maar er zijn landen zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië of Qatar waar het strafbaar is om een 18+ site te bezoeken. Je kunt er een flinke geldboete voor krijgen of zelfs het land worden uitgezet. Zonder de bescherming van VPN niet doen dus. Ook kan jouw anonimiteit door middel van een ander IP-adres en locatie financieel voordeel opleveren. Veel websites houden precies bij hoe vaak je ze bezoekt en wanneer je iets hebt gekocht. Meestal passen ze daar ook de prijs van hun producten en diensten op aan. Met een VPN ben je voor deze website een onbekende bezoeker die mogelijk voor het eerst op de site is. Om je enthousiast te maken, krijg je hetzelfde product of dienst soms voor een lagere prijs. Hetzelfde gebeurt als het lijkt of je vanuit een ander land de site bezoekt.

Wanneer moet je VPN uitzetten en waarom?

Een VPN-verbinding op je apparaat is aan te raden als je bankzaken regelt of betaalt in een webshop. Uitzondering hierop is PayPal. Deze dienst staat geen VPN-verkeer toe in hun voorwaarden en blokkeert veel VPN-verbindingen. Mogelijk omdat ze liever niet willen dat gebruikers anonimiteit zoeken. Wanneer je inlogt of betaalt met Paypal is het wellicht beter om je VPN-verbinding tijdelijk even uit te schakelen.

Ook de snelheid van jouw internetverbinding kan een reden zijn om VPN soms even uit te zetten. Het proces waarin jouw gegevens onherkenbaar worden gemaakt, gaat tenslotte altijd enigszins ten koste van de snelheid.