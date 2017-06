NAS in auto installeren

Zeker als je veel onderweg bent of drukke kinderen op de achterbank hebt zitten is wat entertainment voor onderweg nooit weg. Bewaren en delen van content kan – net als thuis – ook in je auto. Een NAS in je auto installeren werkt als volgt.

Voeding

De basisbenodigdheden voor dataopslag – een voedingsspanning via bijvoorbeeld de sigarettenaansteker of zelfs usb – zijn in vrijwel iedere auto aanwezig. Het voordeel van usb is dat het hier een gestabiliseerde spanning betreft die zonder meer alle bestaande usb-apparatuur kan voeden. De 12 Volts-aansluiting is niet gestabiliseerd en daar kan je dus niet zonder meer bijvoorbeeld een reguliere NAS aan koppelen. Ten eerste varieert de boordspanning tussen minder dan 12 Volt en ergens rond de 14 Volt, soms zelfs wat meer. Starten zorgt voor een diepe dip in de stroomtoevoer. NAS’en en andere computerapparatuur eisen een zeer stabiele voedingsspanning, tenzij nadrukkelijk in de specificaties is vermeld dat het apparaat geschikt is om op het boordnet van een auto zonder verdere spanningsregelaar aangesloten te worden. Om een fatsoenlijke en stabiele spanning uit de sigarettenaansteker te halen is dus op z’n minst een goede spanningsregelaar noodzakelijk. Een optie is om gebruik te maken van een universele notebookvoeding voor in de auto, vaak zijn hier diverse uitgangsspanningen op instelbaar. Heb je alleen 5 Volt nodig, dan volstaat een 5 Volt spanningsregelaar die zo in de aansteker-aansluiting past. Kies vooral een exemplaar dat een wat grotere stroom kan leveren, 2 Ampère bijvoorbeeld. Is deze hobbel genomen, dan kun je nadenken over de volgende stap.



Harde schijf

Als je kiest voor een mogelijkheid om bestanden in een rijdende auto op te slaan, kies dan in ieder geval niet voor harde schijven. De kans dat deze het niet lang overleven door een overdaad aan trillingen, schokken en ander mechanisch geweld is groot, om het over verzengende temperaturen in een geparkeerde auto nog maar helemaal niet te hebben. Kies dus voor een ssd-oplossing voor gegevensopslag. In de meest eenvoudige vorm kan dat een uit de kluiten gewassen usb-stick zijn. Combineer deze met een portable router voorzien van bestandsdeelfunctionaliteit en je bent al een heel eind onderweg wat betreft een basaal in-car draadloos netwerk met NAS-functionaliteit. Het voordeel van veel van dit soort travel-routers is dat ze van een ingebouwde accu zijn voorzien. Dat heeft als groot voordeel dat de router tijdens het starten van de motor of bij uitgeschakelde motor gewoon netjes blijft werken. Het in- en uitschakelen middels een schakelaar (of desnoods de boordspanning via een usb-converter) is ook geen probleem; in tegenstelling tot een ‘echte’ computer zijn de travel-routers simpelweg aan en uit te zetten. Ga je een echte car-pc gebruiken, dan is het een slecht idee om een draaiende Windows- of Linux botweg uit te schakelen. Desktop-besturingssystemen zijn daarvoor niet gemaakt. Dat geldt overigens ook voor reguliere NAS’en.

Travel-router

Er zijn heel veel travel-routers verkrijgbaar, veelal zeer betaalbaar. Kies bij voorkeur een exemplaar met ingebouwde accu vanwege eerdergenoemde startdip. Lukt dat niet, voorzie de voedingskabel naar de router dan van een aan-uitschakelaar, in het geval het om een usb-voeding gaat zijn hiervoor zelfs speciale schakelaars beschikbaar. Schakel vervolgens de router handmatig na het starten van de auto in. Bijzonder interessant zijn de routers waarop je OpenWRT kunt installeren.

OpenWRT is een alternatief besturingssysteem voor routers met alle denkbare mogelijkheden aan boord. Denk aan ondersteuning voor 3G/4G-sticks, vpn-client, bestandsdeling en meer. Een voorbeeld van een dergelijk apparaat is de GL-MT300A, voor een dollar of 30, 35 verkrijgbaar via eBay of de fabrikant rechtstreeks uit China. Standaard is OpenWRT geïnstalleerd, dus dat is alvast mooi meegenomen. Voor de liefhebbers zijn deze routers ook zonder behuizing leverbaar en als je een beetje handig bent kun je het apparaat dan netjes wegwerken in een meer auto-praktische (lees: steviger) behuizing. Een ingebouwde accu ontbreekt helaas, maar omdat de GL-MT300A gevoed wordt via usb, kun je hier eventueel kiezen voor een tussengeschakelde powerbank. Prettig extraatje is dat deze specifieke router voorzien is van een (inwendige) micro-sd-kaartlezer, maar ook een usb-connector is beschikbaar. Voor de stevigheid is een micro-sd-geheugenkaart de mooiste oplossing, maar dit heeft als nadeel dat je de router moet openmaken als je gegevens op de kaart wilt aanpassen via een kaartlezer in de pc of notebook thuis. Of je kiest voor de langzamere weg: uploaden via wifi.

NAS in auto

Met deze installatie beschik je over een goedkope en eenvoudige ‘car NAS’. Bestaande uit simpelweg een usb-voeding voor in de aansteker-aansluiting, gevolgd door eventueel een powerbank om de startdip te omzeilen, dan de router en in de router een usb-stick met flink veel opslagruimte geprikt. Dankzij de compacte afmetingen is het geheel makkelijk weg te werken, maar hou daarbij wel rekening met het feit dat de antennes niet achter metalen onderdelen verborgen moeten worden om signaalverlies (of zelfs helemaal geen signaal) te voorkomen. Heb je de router eenmaal ingesteld via de webinterface, dan is alle content op de stick via Samba-bestandsdeling beschikbaar. De meeste mediaspeler-apps voor bijvoorbeeld tablets en smartphones kunnen hiermee overweg. Er bestaan zelfs dlna-add-ons voor OpenWRT, mocht je daar behoefte aan hebben. Wil je ook gedeeld internet in de auto, dan werkt dat mogelijk ook met de OpenWRT-router. Je kunt namelijk een 3G/4G usb-stick aanschaffen en daarin een data simkaart plaatsen. Deze stick kan dan in de router geprikt worden en met een beetje geluk wordt deze herkend door de router en kan het geheel geconfigureerd worden. Helaas worden lang niet alle sticks herkend, maar als het wel lukt, dan heb je een complete oplossing. Maar er zijn wat dat betreft nog mooiere (en ook duurdere) oplossingen. Kies dan niet voor een travel-router, maar ga voor een zogeheten Mifi-router. Dit is een portable router geoptimaliseerd voor mobiel internet. Het betekent dat je de simkaart van je mobiele dataprovider zo in het apparaat prikt en de verbinding kunt configureren. Vaak is zo’n Mifi-router tevens voorzien van een micro-usb-kaartslot en behoort bestandsdeling – al dan niet via een app – tot de mogelijkheden. Zo’n Mifi-router kan je kopen bij je mobiele provider, nadeel is vaak dat de apparaten daarvan voorzien zijn van een simlock. Vervelend als je de grens over rijdt, want het omwisselen van de Nederlandse simkaart voor een buitenlands exemplaar gaat dan niet werken.