Maak een NAS-backup: Synology en Netgear

Echter: er zijn echter genoeg software-trucs om het wel voor elkaar te krijgen. Ext2Fsd is een gratis driver om EXT4-schijven in Windows te gebruiken. NTFS kan handig zijn omdat het direct bruikbaar is op een Windows-machine. Weet echter dat EXT4 in combinatie met een NAS beter presteert en betrouwbaarder is dan NTFS.

Bedenk goed welk bestandssysteem je gaat kiezen. FAT32 raden we eigenlijk direct af. Hoewel het goed compatibel is met Windows, is de maximale bestandsgrootte slechts 4 GB. Ook gaat de tabel vaak stuk bij het mounten en de-mounten van de schijf, met alle gevolgen van dien. EXT4 is niet zomaar uit te lezen in Windows, wat een nadeel kan zijn.

Je externe schijf voor de back-ups kun je door je NAS naar verschillende bestandssystemen laten formatteren. NAS-systemen werken doorgaans op Linux of Unix. Deze systemen werken vaak met het EXT4-bestandssysteem. Dit bestandssysteem is wat veiliger – bedoeld voor het volgen van wijzigingen in bestanden – en kan met grotere schijven, volumes en bestanden overweg. Bij sommige NAS-systemen is het mogelijk te kiezen tussen FAT32 en EXT4. Soms ook NTFS of het oudere EXT3.

Bij Synology zijn er talloze manieren om een back-up naar een usb-stick of -schijf te maken. Punt is: afhankelijk van de keuze die je maakt, zijn de data op een pc niet te lezen of juist wel. Dus: kies je voor een back-up met meerdere snapshots die ruimtebesparend zijn, of een methode die één complete back-up maakt en alleen maar wijzigingen doorvoert, maar daarbij de bestanden overschrijft (waarbij je dus één back-up houdt).

Je kunt in dit geval overigens wel aangeven dat als je bestanden verwijdert van de bron (de NAS dus), deze behouden blijven in de back-up. Vink die optie dan wel aan tijdens het inregelen: hij staat standaard uit. Nadeel is dat je na verloop van tijd een erg grote back-up krijgt.

Voordat je denkt: iedereen gaat dan toch voor de ruimtebesparende snapshot-methode? Er is een groot verschil in het terugzetten tussen deze twee. De snapshots worden heel anders opgeslagen, waardoor ze niet op een pc uit te lezen zijn. Alleen de NAS kan ze lezen en herstellen. Dat is anders met de back-up die gewoon de data overzet. Die bestanden zijn gewoon prima te lezen op de pc. Bedenk dus goed wat je handig vindt voordat je voor een bepaalde methode kiest.

Goed, zorg dat je ingelogd bent met admin-rechten. We gaan ervan uit dat je nu de usb-stick in de NAS hebt gestoken en deze in EXT4 hebt geformatteerd via Configuratiescherm / Externe Apparaten / USB Disk, en dat Hyper Backup geïnstalleerd is (installeer dat eventueel handmatig via het Package Center).

Voor beide back-upmethoden (ruimtebesparend via snapshots of een letterlijke bestandskopie) kun je Hyper Backup gebruiken. Klik linksboven om in het programma-overzicht van Synology te komen en klik op Hyper Backup. Als Hyper Backup opent, klik je linksonder op het plusteken, indien de wizard niet automatisch start. Kies voor Gegevensbackup. Wil je een back-up met meerdere versies (snapshots), dan kies je voor Lokale gedeelde map en externe opslag. Wil je een back-up die bruikbaar is op een pc, dan kies je voor Lokale gegevens kopiëren.

Het stappenplan dat nu volgt, is vrij helder: kies een doel en geef de back-up-map een naam. Kies vervolgens de mappen die je wilt back-uppen. Kies voor een back-up van programma’s en instellingen, mocht je dat willen. Geef de taak een naam en loop de instellingen door en vink aan wat je relevant vindt. Bijvoorbeeld een wachtwoord of compressie bij de data-overdracht. Geef onderaan in dit scherm de back-up een schema mee. Bij de snapshot-versie kies je tentslotte een back-up-rotatieschema. Vink de optie aan en kies voor het aantal versies (standaard 256)