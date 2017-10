Bouw je eigen cloud met ownCloud

In deze basiscursus gaan we onze eigen cloud opzetten met ownCloud. OwnCloud is serversoftware waarmee je je bestanden kunt synchroniseren met je eigen cloud, oftewel het is een do-it-yourselfdropbox. Het fijne aan ownCloud is dat je gegevens je huis niet verlaten en niet op andermans computer terechtkomen. Bovendien is het mogelijk om ownCloud uit te breiden met allerlei handige apps, zodat het veel meer wordt dan alleen een cloudopslagdienst.

Voordat we beginnen: zorg ervoor dat je een server klaar hebt staan. Wij pakken daarvoor een server met Ubuntu 16.04 LTS. Je kunt ook een nas gebruiken (zie kader). Zorg ervoor dat de pc die je gebruikt genoeg opslagruimte heeft voor de persoonlijke bestanden die je erop wilt zetten. Heb je geen server beschikbaar, dan zou je ownCloud kunnen hosten in een virtuele machine op een pc. Zorg ervoor dat de virtuele schijf dan wel wat ruimte heeft zodat je je gegevens kwijt kan en dat de VM direct verbonden is met je thuisnetwerk.