Test: De 5 beste draadloze schijven

Draagbare harde schijven met ingebouwde wifi-chip zijn interessant als uitbreiding van de beperkte opslagruimte van smartphones en tablets, maar ook bruikbaar als mobiele audio- en videostreamers. PCM test vijf van de beste draadloze schijven van het moment.

Mobiele draadloze schijven kun je uiteraard gewoon via een usb-verbinding gebruiken. Dat werkt verreweg het snelst. Maar de bestanden, foto’s, audio en video die je dan opslaat, kun je achteraf draadloos uitwisselen en streamen dankzij de ingebouwde wifi-chip en accu. Bijna altijd werken dergelijke schijfjes tegelijk als wifi-hotspot: ze lussen de bestaande internetverbinding draadloos door (‘bridgen’) naar alle aangesloten apparaten. Zo blijft je smartphone of tablet verbonden met het internet tijdens het gebruik van de draadloze schijf. Meestal kun je tussen de drie à zes client-apparaten aansluiten, zodat je een leuk filmpje tegelijk naar al je vrienden kunt streamen. Een nadeel: er is geen universele softwarestandaard voor draadloze bestandstoegang. Elke fabrikant gebruikt zijn eigen software en apps, maar die zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle (versies van) besturingssystemen. Je kunt deze schijven op een niet-ondersteund besturingssysteem uiteraard altijd via usb gebruiken. Vaak werkt het ook via een ingebouwde web-interface. Controleer vooraf of de meegeleverde software jouw favoriete systemen ondersteunt als je deze draadloos wil gebruiken. Voor streaming bestaan er wel universele standaarden zoals dlna, Google Cast en Apple Airplay. Controleer ook hier vooraf of de gekozen schijf daarmee werkt.

LaCie Fuel

Score 70 Pluspunten

Uitstekende autonomie

Dropbox-synchronisatie

Opvallende vormgeving Minpunten

Voortgang Dropbox-synchronisatie wordt niet getoond

Verbinden met wifi duurt vrij lang

Maar drie gelijktijdige hd-streams LaCie Fuel 1 TB Prijs: € 163,-

Website: lacie.com € 163,-

De LaCie Fuel is verkrijgbaar in capaciteiten van 1 TB en 2 TB. Omgerekend naar gigabyte bruikbare opslagruimte is de grote variant goedkoper dan de kleine, maar de 1 TB kost in absolute cijfers natuurlijk minder. Het vierkante kastje van 11,5 cm is 2,3 cm dik en weegt 300 gram. De Fuel is dus veel minder compact dan de andere geteste schijven, maar daardoor past er wel een stevige batterij in die het volgens de fabrikant tot tien uur uithoudt. In onze test slaagden we er zelfs in om veertien uur lang continu video te streamen naar één aangesloten apparaat. Volgens LaCie kun je tegelijk hd-video streamen naar vijf aangesloten apparaten, maar wij merkten vanaf vier aangesloten apparaten haperingen in de stream. Het vierkante apparaat heeft in één hoek een oranjekleurige uitsparing die voldoende groot is om er een veiligheidskabel door te lussen. Op een van de zijkanten zit een stroomknop, met ernaast twee status-leds: voor stroom en wifi-verbinding. De usb-poort haalt usb 3.0-snelheden. De Fuel gebruikt dezelfde software als de verderop besproken Seagate Wireless (zie aldaar). Daarnaast is de inhoud ook bereikbaar via een ingebouwde webserver en elke recente browser. Je kunt de Fuel verbinden met je Dropbox-account en de inhoud synchroniseren, zodat je altijd over jouw cloudbestanden beschikt, ook als er geen internet beschikbaar is. Je kiest zelf welke mappen gesynchroniseerd worden. Alle gesynchroniseerde bestanden worden op de Fuel verzameld in de aparte Dropbox-map. Zolang je met het internet verbonden bent, toont die map je volledige Dropbox, maar een losgekoppelde Fuel bevat alleen de bestanden in de Dropbox-mappen die je expliciet gesynchroniseerd hebt.

Seagate Wireless

Score 60 Pluspunten

Gebruiksvriendelijk

Dropbox-synchronisatie

Veel software Minpunten

Voortgang Dropbox-synchronisatie niet getoond

Usb 2.0 snelheid

Duur in verhouding tot opslagcapaciteit Seagate Wireless Prijs: € 163,-

Website: seagate.com € 163,-

De Seagate Wireless, uitsluitend verkrijgbaar met een capaciteit van 500 GB, past net in de palm van een flinke hand. Deze van kunststof vervaardigde draadloze harde schijf is verkrijgbaar in antraciet en in vier kleuren: wit, rood, blauw en groen. De onderkant is bij al die kleurvarianten wel gewoon antraciet. Volgens de fabrikant houdt de accu het tot acht uur uit, maar wij kwamen niet verder dan vier uur voor het streamen van hd-video. Gelijktijdig draadloos streamen van hd-video lukte stabiel naar maximaal vier apparaten. De usb-poort van de Wireless ondersteunt alleen usb 2.0-snelheden. De accu is in de fabriek bijna volledig opgeladen. Dat is nodig, want de ingebruikname gebeurt via een wifi-verbinding (verzorgd door een Samsung wifi-chip). Je duwt op de stroomknop die je bovenop de schijf vindt. Het groene stroomledje brandt en de blauwe wifi-led begint te knipperen. Na ruim een minuut brandt de wifi-led stabiel blauw en is de ingebouwde, onbeveiligde draadloze verbinding gebruiksklaar. Achteraf activeer je eventueel de beveiliging via de web-interface of de Seagate Media-app voor Android, iOS of Windows. De interface van beide is grotendeels identiek. De medialijst is ingedeeld in video, foto, muziek, documenten en ‘onlangs geopend’. Bij het bekijken van foto’s kun je een diavoorstelling starten, waarbij je zelf de overgangen kiest en eventueel zelfs een streepje muziek toevoegt. Video- en audiobestanden worden afgespeeld via de externe speler(s) van het gebruikte besturingssysteem. De mobiele app oogt wat gelikter dan de web-interface. Bestanden uitwisselen tussen mobiel apparaat en harde schijf verloopt intuïtief. De inhoud van de schijf wordt getoond in een menu linksboven. De lijst toont de bestandstypes aan de linkerkant en de eigenlijke bestanden van dat type aan de rechterkant (op iOS) of in een eigen venster (op Android). Door een of meer items te selecteren kun je ze kopiëren of wissen. Door er gewoon op te klikken bekijk je ze of speelt ze af met de standaard afspeeloptie van het gebruikte apparaat. De Seagate Wireless streamt mediabestanden draadloos naar Chromecast, Airplay, Android TV, LG Smart TV en dlna. Zoals bij al deze apparaten moeten schijf en afspeelapparaat zich uiteraard in hetzelfde wifi-netwerk bevinden.

Toshiba Canvio AeroCast

Score 70 Pluspunten

Sd-geheugenkaartsleuf

Wifi start snel op

Gebruiksvriendelijke software Minpunten

Geen Nederlandstalige software

Saai design Toshiba Canvio AeroCast Wireless Portable Hard Drive 1 TB Prijs: € 101,57

Website: toshiba.nl € 101,57

De alleen in zwarte kunststof verkrijgbare Toshiba Canvio AeroCast draadloze harde schijf is iets smaller en lichter dan de Seagate Wireless Mobile Storage. Hij biedt niettemin dubbel zoveel capaciteit. De vast ingebouwde accu houdt het volgens de fabrikant vijf uur uit tijdens het streamen van hd-video. Wij haalden ongeveer vier uur. Toshiba levert overigens als enige fabrikant een externe usb-voeding mee. Daarmee verloopt het laden van de batterij sneller dan via de usb-poort van een computer. Zes apparaten kunnen zich tegelijk draadloos verbinden met de AeroCast. Gelijktijdig hd-video streamen lukt stabiel naar drie apparaten en niet zes zoals Toshiba beweert. Vroege versies van dit apparaat hadden het soms lastig om hd-videostreams zonder haperen af te spelen. De recentste firmware die je via de app installeert, verhelpt dit probleem. In de app kun je overigens een videocachebuffer van naar keuze 0,5, 1 of 2 GB configureren die het streamen ietwat verbetert. Naast een usb 3.0-poort en wifi-chip heeft de AeroCast op de zijkant nog een ingebouwde sd-geheugenkaartsleuf. Daarin passen geheugenkaartjes tot klasse 10. De handleiding bevat een Nederlandstalig gedeelte, maar de web-interface en mobiele Toshiba Wireless HDD-app voor iOS (vanaf versie 6 tot 8.4) of Android (vanaf versie 2.3 tot 5.1) spreken onze taal helaas niet. Hoewel recentere versies van Android officieel niet worden ondersteund, werkte de app bij ons wel honderd procent in Android 6.0.1, dit in tegenstelling tot de apps van de Toshiba Canvio Wireless en Stor.E. Web- en app-interface zijn identiek. De inhoud van de schijf is automatisch onderverdeeld in vier categorieën: ‘Pictures’, ‘Videos’, ‘Music’ en ‘Documents’. Die automatische indeling is gebaseerd op de ondersteuning voor populaire bestandsformaten zoals docx, mp3 en png. Deze bestanden kunnen in de app zelf geopend en, indien van toepassing, gestreamed worden. Niet herkende bestandsformaten open je via de File/Folder-knop en met een geschikte app van het besturingssysteem. Met de Backup-optie maak je een reservekopie van je mobieltje of van de eventueel aanwezige sd-geheugenkaart. Desgewenst configureer je de AeroCast op zo een manier dat ze automatisch een back-up maakt van de ingestoken geheugenkaart. Dat is handig voor fotografen die onderweg hun gemaakte foto’s willen veiligstellen. De AeroCast maakt de geback-upte geheugenkaart niet leeg: dat moet je zelf doen in je foto- of video-apparaat. Ten slotte kun je met de mobiele app eenvoudig bestanden kopiëren tussen de AeroCast, de aanwezige geheugenkaart en de lokale opslag van je mobieltje. De ‘station mode’ tovert de AeroCast om in een draadloze netwerkschijf die toegankelijk is in je thuisnetwerk en zowel dlna als Google Cast ondersteunt (maar geen Apple Airplay). De ‘bridging mode’ leidt een bestaande internetverbinding om via de AeroCast, zodat je mobiele apparaat met het internet verbonden blijft.

Toshiba Canvio AeroMobile

Score 90 Pluspunten

Snel

Geen bewegende onderdelen

Gebruiksvriendelijk Minpunten

Duur

Geen Nederlandstalige software

App werkt niet volledig onder recente Android- en iOS-versies Canvio AeroMobile Wireless Solid State Drive 128 GB Prijs: € 118,57

Website: toshiba.nl € 118,57

De aluminiumkleurige Toshiba Canvio AeroMobile is de kleinste en lichtste mobiele draadloze schijf in deze test. Met 120 gram weegt deze kleine schijf minder dan de helft van de op één na lichtste, de Canvio AeroCast. Hij is klein genoeg om bijvoorbeeld in het borstzakje van een overhemd te passen. Functioneel lijken beide draadloze schijven sterk op elkaar. Hoewel de AeroMobile maar 1,25 cm dik is, zit er toch net zoals bij de bijna dubbel zo dikke AeroCast een sd-geheugenkaartsleuf aan de zijkant. Die biedt dezelfde functies, waaronder de voor fotografen zo interessante mogelijkheid om de inhoud van een ingestoken geheugenkaartje automatisch op de schijf te kopiëren. Het kaartje daarna opnieuw leegmaken moet je wel zelf nog in je fototoestel doen. Ook bij deze schijf levert Toshiba een externe usb-voeding mee, waarmee het opladen van de niet-verwisselbare accu veel sneller verloopt dan met een computer. Intern zit er geen 2,5inch-harde schijf in, maar een Toshiba mini-ssd. Door het ontbreken van bewegende onderdelen, is de AeroMobile veel beter tegen schokken bestand dan de mechanische schijven in deze test. De ssd is tevens minder energiehongerig, waardoor het streamen van onze hd-testvideo veertien uur duurt, net zolang als bij de veel grotere en zwaardere LaCie Fuel. De fabrikant zelf vermeldt nochtans een acculevensduur van ‘slechts’ acht uur. Net als bij de AeroCast is de handleiding in het Nederlands beschikbaar, maar geldt dit niet voor de web-interface en de mobiele app. Je moet de Wireless SSD for Toshiba-app downloaden, want hoewel beide exact op dezelfde manier functioneren en dezelfde interface hebben werkt de HDD-app niet. In tegenstelling tot bij zijn mechanische broer, werkte de app van de AeroCast niet helemaal goed onder Android 6.0.1: we slaagden er niet in om de internetverbinding via de wifi-chip in de mobiele draadloze schijf door te lussen. Bij een tablet met een oudere versie van Android lukte dit wel probleemloos. Je kunt Toshiba niets verwijten, want het vermeldt duidelijk dat de app maar werkt tot en met Android 5.0 en iOS 8.3, maar het is toch een beetje sneu: hoeveel moeite kan het kosten om deze aan te passen, vooral omdat de HDD-app wél werkt onder recentere Android-versies?

Toshiba Store.e Wireless Adapter

Score 60 Pluspunten

Compact en licht

Goedkoop

Werkt ook via een powerbank Minpunten

Bridgen lukt alleen bij oudere versies van Android en iOS

Geen apps voor Mac of Windows

Onduidelijke documentatie Toshiba Store.E Wireless Adapter Prijs: € 27

Website: toshiba.nl € 27

Wat als er een adapter bestond waarmee je elke externe usb-schijf in een draadloos exemplaar omtovert? Dat is exact wat deze piepkleine, 24 gram lichte Stor.E Wireless Adapter van Toshiba doet. Op de volwaardige usb 2.0-poort aan de ene kant sluit je een willekeurige usb-schijf aan en op de micro-usb-poort aan de andere kant past de meegeleverde kleine usb-voeding die het apparaat van stroom voorziet. Drie leds bovenop het adaptertje geven statusinformatie over stroom, usb-koppeling en wifi-functie. Na enkele seconden brandt een van de leds blauw om aan te geven dat de interne Toshiba wifi-adapter klaar is voor een onbeveiligde draadloze verbinding. Vervolgens installeer je de Toshiba Wireless Adapter-app en is de aangesloten schijf draadloos bereikbaar met je Android- of Apple-smartphone of -tablet. Die app is functioneel vergelijkbaar met de Toshiba HDD- en SSD-apps, maar heeft een eenvoudigere interface. Nederlands ontbreekt ook hier. De app deelt de inhoud van de aangesloten schijf automatisch in volgens bestandstype. Daarnaast kun je de inhoud ook op map- en bestandsniveau openen. Het ‘bridgen’ van de bestaande internetverbinding, zodat alle aangesloten apparaten ook op het internet kunnen, werkt precies op dezelfde manier als bij de apps voor de AeroCast en AeroMobile. De app werkt op alle versies van Android en iOS, maar het doorlussen van de internetverbinding kan slechts tot Android 5.0 en iOS 8.3. Waarom Toshiba de app op dat gebied niet aanpast voor recentere versies is ons een raadsel. De Stor.E werkt ook samen met Mac OS en Windows. Je verbindt je computer met het wifi-signaal van de adapter en daarna kun je de aangesloten schijf als netwerkschijf aanspreken. Er is ook een webpagina waarin je de configuratie van de adapter wijzigt, bijvoorbeeld een wifi-wachtwoord instellen, of het ip-adres wijzigen. Als de adapter via een mobieltje gebridged is met het internet, kunnen ook aangesloten computers via die omweg bij het internet. Bridgen onder Mac OS of Windows zelf kan echter niet, want er bestaat geen specifieke app voor deze besturingssystemen. Je kunt tot maximaal zes apparaten tegelijk aan de Stor.E koppelen. Het aantal gelijktijdige hd-videostreams hangt mede af van de snelheid van de aangesloten schijf. Wij kwamen tot drie stabiele gelijktijdige streams. Het adaptertje heeft 1 GB ram, dat gebruikt wordt voor buffering van gegevens. De Stor.E is te klein om een batterij te bevatten, maar je kunt het apparaatje wel aansluiten op een 2,1A-powerbank. De adapter is dus ook bruikbaar zonder stopcontact, op voorwaarde dat je een voldoende energiezuinige usb-schijf gebruikt. Bij ons werkte een Seagate Seven 500GB-hdd op deze manier bijvoorbeeld probleemloos.

Conclusie