De ZeroPhone haalt zijn naam uit de RaspBerry Pi Zero die de kern van het apparaat vormt. Met een keypad met toetsen, een klein scherm aan de bovenkant en een geïntegreerde gsm-module is het een volwaardige telefoon. Ook heeft Arsenijs een powerbank aan de zijkant van de telefoon gebouwd, zodat die een tijdje mee kan. Hij werkt daarnaast aan een nieuw model dat nog kleiner en vooral dunner moet worden.

Arsenijs: “Moderne telefoons worden steeds meer gesloten en moeilijker aan te passen of te repareren. Ook wordt het lastiger ervoor te programmeren. ZeroPhone is een project dat daar tegenin wil gaan, door een telefoon te maken die je helemaal zelf kunt bouwen en aanpassen.”

Arsenijs had een paar belangrijke doelen voor ogen voor de telefoon. Die moest niet alleen goedkoop zijn, maar ook makkelijk te bouwen. Hij wilde daarom alleen onderdelen gebruiken die gewoon op eBay te koop stonden. Alles bij elkaar kost het zo’n 50 euro om de telefoon te bouwen – het aantal uren dat je eraan werkt niet meegerekend. Arsenijs heeft privacy ook hoog in het vaandel staan, dus moest ook dat een belangrijk onderdeel van de telefoon worden. Dat betekent dat gebruikers hun eigen apps kunnen schrijven, zonder dat ze gebruik moeten maken van standaard Android-applicaties die bijvoorbeeld veel permissies vragen.

De telefoon kan in ieder geval bellen en sms’jes versturen, met behulp van de geïntegreerde gsm-module. “Dat was uiteraard de meest cruciale ontwikkeling van de ZeroPhone”, zegt Arsenijs, “dus dat heb ik ook als eerste aan de gang gekregen. Dat ging echter veel sneller dan ik dacht, dat was niet het moeilijkste.”

Arsenijs gebruikte een Raspberry Pi Zero voor het project. De kleine versie van het computertje werd in 2015 aangekondigd, en hoewel het bordje bijna geen aansluitingen had kon je het moeilijk laten liggen voor slechts vijf euro. Dat bleek ook wel uit de populariteit van het bordje, dat in een mum van tijd was uitverkocht. Ook nu is het nog lastig om een Pi Zero op een conventionele manier op de kop te tikken, maar tweedehands zijn er meer dan genoeg Zero’s te koop voor een schappelijke prijs.

Volgens Arsenijs is dat ‘makkelijker dan je zou denken’, maar wie daar niet aandurft kan ook makkelijk een goedkoop schermpje op internet vinden. “De meeste schermen hebben kant-en-klare drivers online staan, en zelfs van schermpjes die je uit oude telefoons haalt kun je op internet wel ergens de nodige informatie vinden zodat je met Python je eigen driver in elkaar kunt knutselen.”

Het scherm dat Arsenijs gebruikte is een goedkoop scherm van 84 x 48 pixels dat voor 5 dollar op eBay stond, maar de kracht van het project is volgens Arsenijs juist dat je ieder scherm op de telefoon kunt zetten dat je wilt. “Iedereen heeft thuis nog wel een oude Nokia-telefoon liggen. Die schermpjes zijn hier perfect voor – al moet je er wel nog je eigen driver voor schrijven.”

Ook kan pyLCI omgaan met hardwareknoppen via bijvoorbeeld een keypad. Op die manier is het mogelijk om een paar korte, snelle commando’s te gebruiken op een Pi, zoals het in- of uitschakelen van de wifi. “Het voordeel daarvan is dat je niet elke keer een complete monitor aan je apparaat hoeft te hangen of via ssh toegang moet krijgen. Voor zulke simpele dingen is pyLCI sneller.”

Voor de user interface gebruikte Arsenijs pyLCI, wat staat voor ‘Python-based Linux Control Interface’. Hij ontwikkelde pyLCI zelf en heeft het project inmiddels opensource gemaakt. pyLCI is bedoeld als een simpele interface voor kleine schermen voor bij de Raspberry Pi die maximaal 16x2 of 20x2 tekens kunnen tonen.

Overigens merkt Arsenijs op dat het ook mogelijk is een pouch-batterij te gebruiken in het apparaat, een minder gebruikte soort batterij waar ook weer een aparte oplaadmodule voor nodig is. Ook hier is het echter mogelijk de pragmatische oplossing te volgen en simpelweg een powerbank aan het apparaat te hangen.

Hetzelfde geldt voor de accu van het toestel. Arsenijs gebruikte voor zijn toestel een powerbank, maar wil uiteindelijk een geïntegreerde accu inbouwen. “In principe kun je iedere lithium-ion-accu gebruiken, maar als je wil kun je er ook gewoon een normale batterijen-set in zetten. Dat is alleen wat lastig voor het opladen...” Arsenijs gebruikt voor het opladen dan ook een TP4056-module, een standaardbordje dat makkelijk aan de Pi kan worden gekoppeld waarmee je de telefoon via mini-usb kan opladen.

Het belangrijkste onderdeel van een telefoon is uiteraard de telefoonmodule zelf. Dat is waar Arsenijs lang tegenaan liep. Hij gebruikt op dit moment een SIM800-gsm-module, maar erkent dat dat niet ideaal is. “Die draait alleen op 2G, maar dat wordt in de toekomst afgesloten. Ik twijfel dus aan wat ik moet doen. Een usb-modem voor 3G of LTE vind ik niet ideaal, want de Pi Zero heeft maar één poort en die wil ik liever niet daaraan ‘verspillen’. Ik heb op dit moment ook geen geld om met verschillende geïntegreerde 3G/LTE-modules te experimenteren, maar als iemand zin heeft daarmee aan de gang te gaan sta ik daar uiteraard voor open!”

De gsm-module is ook één van de weinige aspecten van de telefoon die niet compleet opensource is, al probeert Arsenijs daar wel omheen te werken. “De module zelf heeft closed source-hardware, maar er is geen open alternatief beschikbaar – en ik ga zeker niet m’n eigen opensource-gsm-module maken. Wat ik wél kan doen is het ecosysteem rondom de module binnen mijn eigen besturingssysteem zo open mogelijk maken, zodat anderen het makkelijker kunnen aanpassen.”

Via Reddit kreeg hij al een aantal handige tips voor alternatieve modules – veel gebruikers vonden de SIM800 maar een aparte keuze. “Ik nam die omdat dat binnen mijn budget lag. Andere gebruikers wezen me bijvoorbeeld al op de A7-module, die heeft ook ingebouwde GPS. Dat lijkt handig, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren op de ZeroPhone. De documentatie daarvan is overweldigend, ik vraag me af of ik daar ooit uit kom…”