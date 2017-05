Intel gaf gisteren een waarschuwing uit voor de kwetsbaarheid in de zakelijke processors waardoor de controle over een systeem kan worden overgenomen. Volgens technologiesite SemiAccurate is de kwetsbaarheid echter al jarenlang bekend. De bug is aanwezig in Intels Active Management Technology (AMT), Standard Manageability (ISM) en Small Business Technology (SBT) in firmwareversies 6 tot en met 11.6. Deze functies zijn bedoeld om pc’s vanaf afstand over het netwerk te beheren en vallen onder Intels vPro-platform dat beschikbaar is op Intels zakelijke processors.

Intel heeft een stappenplan online staan waarmee je kunt achterhalen of je pc is voorzien van de getroffen technologieën. Vaak kun je dit al zien aan de Intel-sticker op je systeemkast. Bevat deze de aanduiding vPro, dan is je systeem waarschijnlijk kwetsbaar.