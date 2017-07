Windows 10-pc te ontgrendelen met Samsung-telefoon

Om van de functie gebruik te maken, dien je zowel de Samsung Flow-app uit de Play Store te installeren op je smartphone, als dezelfde app in de Windows Store voor Windows 10. Dan is het de bedoeling dat je beide apparaten met elkaar koppelt, die verbinding komt via bluetooth tot stand.

Zodra een en ander aan elkaar gekoppeld is, kun je op Windows 10 inloggen via de vingerafdrukscanner in je Samsung-telefoon. Eerder werkte dit ook al op de Galaxy Tab Pro S van Samsung, maar nu werkt het in principe met ieder apparaat dat Windows 10 draait.