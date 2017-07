Wat experts vinden van de staat van online privacy

Privacy is een breed begrip dat voor iedereen iets anders kan betekenen. Daarom is het moeilijk er iets algemeens over te zeggen. Toch lijken veel mensen het er over eens te zijn dat het slecht gesteld is met onze privacy. Maar is dat wel zo? We vroegen het aan vijf online privacy-experts.

Christiaan Solcer, Startpage.com

Christiaan Solcer is in Nederland de CMO van Startpage.com, een privacyvriendelijke zoekmachine. Startpage maakt gebruik van hetzelfde algoritme als Google, maar slaat geen gebruikersdata op en laat geen gepersonaliseerde resultaten zien. De zoekmachine is vooral populair in Amerika en Duitsland, maar begint ook in Nederland steeds meer voet aan de grond te krijgen. In de privacydiscussie komen de Snowden-onthullingen uit 2013 vaak als belangrijk argument naar voren, maar voor Startpage begon de missie voor een anonieme zoekmachine al een jaar eerder. Dat was het moment dat Google zijn privacyvoorwaarden veranderde, waardoor het bedrijf de data van gebruikers over verschillende diensten bij elkaar kon voegen. Zo wist het bedrijf niet alleen wat je zocht, maar ook wat je mailde, aan filmpjes keek, en waar je via Maps naartoe navigeerde. “Dat was het moment dat onze bezoekcijfers explosief stegen”, vertelt Startpage-CMO Christiaan Solcer. “Dat ging voor veel gebruikers veel te ver.” Solcer zegt dat gebruikers een haat-liefdeverhouding hebben met zoekmachines. “Aan de ene kant zijn er maar een paar die het écht goed doen. Google is één van de weinige die zo goed werkt dat je weinig reden hebt iets anders te gebruiken. Het is niet zo gek dat de NSA met het PRISM-programma maar wat graag meeleest met Google. “Bedenk je ook maar eens wat Google weet over een bedrijf als Shell, als wereldwijd tienduizenden mensen Google gebruiken om dingen op te zoeken. Dat is een schat aan informatie.”

Hoe goed Google ook mag zijn in wat het doet, wat het bedrijf met al die data doet is “twijfelachtig”. Dan bedoelt Solcer niet eens alleen het profileren van gebruikers, maar ook de selectieve informatie die het toont. “Censuur is een gevaarlijk iets, en het gevaar van ‘fake news’ is sinds een halfjaar ook duidelijk geworden. Je moet goed opletten dat je daar als zoekmachine niet tussenin gaat zitten.” Solcer onderschrijft dat het veel gebruikers niet veel uit lijkt te maken wat er met hun persoonlijke data gebeurt, maar denkt wel dat dat nog komt. “Ik denk dat we aan de avond staan van een groot schandaal, vergelijkbaar met de Yahoo-hack van vorig jaar – al hadden maar weinig Nederlanders daar last van. Een grote hack, een groot misbruik van persoonlijke data, dat gaat mensen wakker schudden. Het moet eens misgaan met een financiële instelling bijvoorbeeld,” Volgens Solcer zien veel mensen het belang van privacy wel in, maar voelen ze de urgentie nog niet. Toch ziet hij wel dat mensen zich mondjesmaat bewust worden van wat ze delen op internet. “We hebben de afgelopen twintig jaar eigenlijk alles maar geaccepteerd, vaak onder de noemer van terrorismebestrijding en het tegengaan van kinderporno of fraude, maar in die denkwijze zit nu een omslag. Daarom verwijderen we sneller tweets en gebruiken steeds meer mensen een dienst als Signal. Mensen willen meer controle over wat ze delen en met wie.”

Reinouth Barth, PrivacyBarometer

Reinout Barth is privacyactivist en houdt op de website PrivacyBarometer.nl bij welke beslissingen door de politiek worden aangenomen op het gebied van privacy. Tijdens de verkiezingen maakte hij de Privacy-stemwijzer waarin gebruikers konden zien welke partij het beste op het onderwerp scoorde. De stemwijzer werd in een dag tijd 120.000 keer ingevuld. Barth ziet dat de interesse in privacy de laatste jaren explosief is toegenomen. Volgens hem gaat dat echter vooral privacy tegenover de mensen die je kent. “Waarom denk je dat Snapchat zo populair is? Omdat al die gebruikers niet willen dat iedereen alles van ze kan zien en opslaan zoals bij Facebook. Kiezen wat je wil, met wie je wil, en het is na hooguit 24 uur weer weg. Vroeger was Facebook nog spannend en nieuw, tegenwoordig draait het alleen nog maar om nieuws. Mensen willen gewoon niet meer alles over zichzelf delen met alles en iedereen.”

Toch verzamelt Facebook nog steeds erg veel informatie die gebruikers niet bewust zelf delen. Barth snapt wel dat gebruikers daar niet zo mee zitten. Hij deelt de analyse van Solcer. “De risico’s zijn nog te abstract”, denkt hij. “Er moet een keer iets écht goed misgaan voordat mensen snappen hoe ze door zulke dataverzameling worden getroffen.” Gelukkig ziet hij ook dat bedrijven meer bezig zijn met privacy. “Ze moeten wel. Als ze die te grabbel gooien lopen gebruikers weg. Je ziet daarom steeds meer eind-tot-eind-versleuteling in diensten als WhatsApp. Dat is een goede ontwikkeling.” Je zou denken dat de onthullingen van Edward Snowden (en meer recent die van die CIA) wel groot genoeg nieuws zouden zijn, maar volgens Barth is er in dat opzicht nog maar weinig veranderd. “Meer mensen maken zich er druk om, maar het merendeel vond het destijds al non-nieuws of was het al snel vergeten.” Toch is het gevecht om privacy volgens Barth nog lang niet afgelopen. “Privacy blijft altijd bestaan. We moeten er alleen anders mee leren omgaan en de risico’s er beter van kunnen inschatten.”

Astrid Oosenbrug, Ex-Tweede Kamerlid PvdA

Astrid Oosenbrug was tot voor kort Tweede Kamerlid voor de PvdA, maar kondigde vorig jaar aan daarmee te stoppen. Oosenbrug had jarenlang de portefeuille privacy en probeerde meerdere wetsvoorstellen door te voeren. In een interview De Volkskrant zei ze na haar vertrek “gedesillusioneerd” te zijn over hoe moeilijk het was effectieve privacypolitiek te volgen. Oosenbrug was vijf jaar Kamerlid voor de PvdA en hield zich vooral bezig met privacy en veiligheid. Vorig jaar verliet ze de politiek om op een andere manier voor privacy te strijden. “Vanuit de Tweede Kamer lukt dat bijna niet”, vertelt ze. “Buiten de politiek zijn mensen er veel meer mee bezig, daar zijn actiegroepen, activisten, hackers, mensen die aan serieuze oplossingen voor het probleem werken.” Het frustreerde Oosenbrug dat ze in de Tweede Kamer weinig voor elkaar kon krijgen. “Alles wordt daar tegen elkaar ingeruild”.