Waarom je op moet passen met slimme elektriciteitsmeter

Een slimme meter is goedgekeurd door de consumentenautoriteit ACM en getest door het Agentschap Telecom en doet vooronderstellen dat je elektriciteitsmeter veel meer kan, meer van je weet en je mogelijk kan helpen bij het besparen van energieverbruik. Dat is het dus niet. De slimme meter is digitaal, registreert je verbruik en geeft dat door. Meer niet.

‘Slim’ lijkt in deze context nogal bedacht zoals met veel ‘slimme’ apparatuur. Maar de terminologie is nog het minst zorgelijke. De Universiteit van Twente is de meters na gaan meten en de uitslag was op zijn zachtst gezegd opvallend. Vijf van de negen geteste meters gaven een hogere verbruikswaarde aan dan het daadwerkelijke gebruik. Twee meters een substantieel lagere waarde.

Uit nader onderzoek bleek dat de meters te weinig rekening houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stroomverbruik, zoals dimmers en led-verlichting. Dat is best dom voor iets dat slim en toekomstbestendig moet zijn. Het is duidelijk dat de slimme meter nogal wat vragen oproept. Omdat de slimme meters goedgekeurd zijn door de Nederlandse autoriteiten kun je er zelf weinig aan doen. Je meter laten nameten kost geld, als de meter naar behoren functioneert.

De energieleverancier is niet verantwoordelijk voor het kastje en de netbeheerder zal je erop wijzen dat de meter goedgekeurd is. De eindgebruiker staat dus met lege handen, maar zit wel opgescheept met een apparaat waarvan de vraag is of het naar behoren werkt. Netbeheerders hebben naar aanleiding van het onderzoek van de universiteit wel aangegeven dat ze klachten beter kunnen verwerken, maar een inhoudelijke reactie is er nog niet gekomen.