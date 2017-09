PCM-weekoverzicht: Hoe malware zich via CCleaner kon verspreiden

Er is een nieuwe trend gaande op het gebied van malware-verspreiding, namelijk virussen die zich verspreiden door zich te verstoppen in vertrouwde applicaties. Je installeert dan gewoon een programma via een officiële website, maar wordt op die manier alsnog geïnfecteerd. Zoiets heet een supply-chain-attack, en CCleaner is er het nieuwste slachtoffer van. Lees er hier alles over.