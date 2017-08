PCM-weekoverzicht: De beste Tor-alternatieven

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke how-to's moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

De beste beveiligingstools voor Windows 10

Windows 10 heeft een aantal handige beveiligingstools ingebouwd, en er zijn veel externe programma's beschikbaar.



We kijken naar de meest geschikte tools in dit artikel.



Wat is er gebeurd met de Bitcoin?

De bitcoin heeft deze week een behoorlijke verandering ondergaan. Na maanden van speculatie en discussie over de huidige staat van de munt heeft de bitcoin nu een 'fork' meegemaakt. Er zijn nu twee bitcoins: de gewone, en de Bitcoin Cash. Die eerste is ineens ook véél meer waard. Hoe zit dat precies? Dat lees je in dit artikel.



Lees hier alles over de bitcoin-fork van eerder deze week.



Hoe veilig is WhatsApp?

Het is de meestgebruikte app van Nederland, en we sturen er dagelijks de meest intieme en persoonlijke berichten mee. Hopelijk is de beveiliging en privacy van WhatsApp dan ook goed geregeld... We doken dieper in de voorwaarden van de dienst, en keken naar de encryptie van de populaire app.



Onze bevindingen over hoe privacyvriendelijk en veilig WhatsApp is, lees je hier.



De beste alternatieven voor Tor