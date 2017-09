PCM-weekoverzicht: De beste draadloze schijven getest

Voor veel mensen zijn de huidige wifi-snelheden al snel genoeg. Waar vaak nog ergernis bij komt kijken, is de dekking. Overal in je huis een stabiele draadloze verbinding opzetten blijft lastig. Mesh-systemen moeten een oplossing bieden, zoals de Netgear Orbi. Lees hier onze review .

Als het aan The Things Network ligt, is wifi straks sowieso verleden tijd.De toekomst is aan LoRaWan, een nieuwe draadloze standaard die veel voordelen met zich meebrengt. Met name op IoT-gebied. In Nederland zijn er al veel leuke initiatieven mee gestart. Lees er hier meer over.