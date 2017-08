PCM-weekoverzicht: Alles over de nieuwe Bitcoin-fork

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke how-to's moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

Alles over de nieuwe Bitcoin-fork

De Bitcoin opsplitsen in een nieuwe fork, omdat de onderliggende blockchain-technologie overbelast raakte met zeer trage transacties tot gevolg. Bitcoin Cash (BCC) is geboren en kent veel voordelen, maar niet iedereen zit er op te wachten. Lees er hier alles over.

20 jaar Google: De moeizame weg naar een sociaal netwerk

In dit nieuwe deel in onze artikelenreeks rond de 20e verjaardag van Google richten we ons op een van de markten waar de zoekgigant maar geen grip op lijkt te krijgen, namelijk die van de sociale media. Waarom lukt het WhatsApp en Snapchat wel om succesvol te zijn, maar Google telkens niet?

Gebruik Windows 10 als server

Wanneer je een eigen server op wil zetten, dan denk je in eerste instantie niet aan Windows 10. Toch kom je een heel eind met dit besturingssysteem, wat handig kan zijn als je je niet wilt verdiepen in Linux of niet wilt investeren in een nas. Hier lopen we alle stappen met je door.

Je smartphone als afstandsbediening

Ben jij ook altijd je afstandsbediening kwijt? Zet dan je smartphone voor dat klusje in. In deze workshop lees je precies wat je daarvoor nodig hebt en wat de juiste instellingen zijn. Als je nu maar niet ook je telefoon verliest...

Tips voor de expert: Windows 10 security-tools