PCM-weekoverzicht: 14 antivirus-programma's getest

We hoeven je de voordelen van een goed antiviruspakket niet uit te leggen, maar welke software kun je nu het beste gebruiken? Er zijn immers een hoop aanbieders van dit soort scanners. Sommige zijn gratis, anderen niet. We hebben de afgelopen tijd 14 verschillende programma's voor je uitgetest. Lees hier onze resultaten!

No More Ransom is ontegenzeggelijk een goed initiatief en het heeft al veel mensen geholpen, als we de persberichten althans mogen geloven. Maar om welke bedragen gaat het eigenlijk? En hoe vaak wordt er aangifte gedaan na een succesvolle gijzeling? We zochten het uit .

De DiskAshur PRO2 is een externe harde schijf die met een fysiek cijferslot te beveiligen is. Nu is dat niet helemaal nieuw en we zien het ook wel eens in usb-sticks terug, maar deze schijf biedt ondersteuning voor meerdere gebruikers met elk eigen codes. Hoe dat uitpakt, lees je in deze review.