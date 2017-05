Nest Cam IQ: 4K security-camera met gezichtsherkenning

De eerdere Nest Cam en Nest Cam Outdoor konden al onderscheid maken tussen mens en dier of bijvoorbeeld een passerend voertuig, maar om daarvan gebruik te maken had je een Nest Aware-abonnement nodig. Dat is bij de Nest Cam IQ niet nodig. Het abonnement is wel vereist wanneer je de nieuwe gezichtsherkenning wil gebruiken.

Dankzij die feature kan de camera het verschil zien tussen vrienden en familieleden of daadwerkelijke indringers die niks in je huis te zoeken hebben. De camera kan leren om bekenden uit te sluiten van meldingen, zodat je alleen op de hoogte wordt gebracht wanneer er echt iets niet pluis is.

De techniek daarachter heet FaceNet en is afkomstig van Google. Niet verwonderlijk, want Google nam Nest in 2013 over. FaceNet is ook de achterliggende techniek van Google Photos, waarbij gezichtsherkenning o.a. wordt toegepast om snel alle foto's te vinden van een bepaald persoon.