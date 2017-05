Mac getroffen door malware via besmette versie HandBrake

Hackers kregen het voor elkaar om de downloadknop op de site van HandBrake te laten linken naar een download van een geïnfecteerde versie. Wie tussen 2 en 6 mei HandBrake voor Mac heeft gedownload en geïnstalleerd, heeft een grote kans om malware te hebben opgelopen.

De trojan in kwestie is onder meer in staat om toetsaanslagen te onderscheppen, om op die manier bijvoorbeeld wachtwoorden an andere gevoelige informatie te achterhalen. Wie in de activiteitenweergave van zijn Mac de app 'Activity_agent' ziet draaien, is besmet.