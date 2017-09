Lenovo Yoga 920 vanaf vier meter afstand te bedienen

Een van de toepassingen daarvan is om Cortana notities te laten maken terwijl je zelf niet bij de notebook/tablet in de buurt bent, zelfs in de standby-stand. Maar goed, omdat Cortana nog altijd de Nederlandse taal niet ondersteund is deze functie voor ons nog niet zo heel interessant. Als kanttekening moet gezegd worden dat de Fall Creators Update ervoor geïnstalleerd moet zijn.

Verder imponeert de Yoga 920 op gebied van specificaties, met een Intel i7-cpu uit de achtste generatie (i5 ook een optie) en 16 GB RAM aan boord. Het scherm (13,9 inch) is optioneel als 4K-variant beschikbaar, anders is het een full hd-paneel. De ssd is 1 TB groot. Er is ondersteuning voor de Active Pen 2-stylus, maar die wordt niet meegeleverd. De prijs is minimaal €1899.