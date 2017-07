Ipv6, TCP-UDP, http/2: Zo werken netwerkprotocollen

Een minderheid van de applicatieprotocollen zet vooral in op udp, met name tools voor mediastreaming en voor lokale broadcastmechanismen als dhcp. Dat is uiteraard niet toevallig zo. Terwijl tcp (transmission control protocol) er vooral is op gericht om data op een zo betrouwbaar mogelijke manier naar de bestemming te krijgen, gaat het bij udp vooral om snelheid en dus zo weinig mogelijk overhead.

Wanneer je het vereenvoudigde osi-model bekijkt (links in bovenstaande afbeelding), merk je dat er heel wat vertrouwde protocollen in de applicatielaag actief zijn. De meeste ervan gebruiken (ook) tcp voor het datatransport oftewel de communicatie tussen applicaties op de verschillende computers. Dat geldt bijvoorbeeld voor ftp, smtp, pop3, imap, irc, http(s), enz.

Een veilige tool ook, althans als je via File, Backup current settings eerst je actuele instellingen in een bestand vastlegt, zodat je altijd nog terug kunt via de optie Restore backed up settings. Verder is de online documentatie bij de tool niet alleen zeer nuttig als leidraad bij je optimalisatiepogingen, maar tevens als achtergrondinformatie.

Speedguide.net biedt sinds jaar en dag een portable Windows-optimalisatietool aan voor het tcp-protocol: TCP Optimizer. Terwijl dat bij oudere Windows-versies vaak erg zinvol was, met name in combinatie met snelle internetverbindingen, is dat nu veel minder het geval. Toch blijft het een gebruiksvriendelijke tool voor wie toch aan de tcp-parameters wilt sleutelen.

Na de transportlaag belanden datapakketjes aan afzenderkant in de netwerk- of internetlaag. Die zorgt er in eerste instantie voor dat er datatransfer mogelijk is tussen twee computers in een wan en het is op deze laag dat het ip-protocol opereert. Dit protocol, verantwoordelijk voor het correct adresseren van de pakketjes, tracht de optimale route te vinden van bron naar bestemming. In de afbeelding zie je de inhoud van een willekeurige ip-header, afkomstig van een Wireshark-sessie en die geeft heel goed de typische opbouw van zo’n header weer.

Merk op dat het in ons voorbeeld om een ipv4-variant gaat (version 4) en zo’n adres bevat slechts 32-bit. Dat laat een theoretische adresruimte van 232 of circa 4,3 miljard adressen toe, maar om historische redenen zijn er in de praktijk lang niet zoveel adressen beschikbaar. Mede dankzij private adresbereiken (10/8,172.16/12, 192.168/16), flexibele cidr-notaties (die de grootte van een netwerk/subnet beter bij de behoefte laten aansluiten) en de nat-technologie heeft men dit groeiende gebrek aan ip-adressen lange tijd kunnen maskeren.

Intussen is echter de behoefte aan meer adressen steeds urgenter geworden en daar zijn ontwikkelingen als IoT (internet of things) natuurlijk debet aan. Gelukkig biedt ipv6, met een adresruimte van maar liefst 2128 (zegt 340 undeciljoen je iets?), een uitweg. Daarbij komt dat ipv6 ook in gegevensbeveiliging tijdens het transport voorziet, terwijl ipv4 daar nog aparte protocollen voor nodig heeft, zoals vpn, ssh en https.

In Nederlands was XS4ALL de eerste grote provider die ipv6 ‘native’ aanbood (naast ipv4 en zonder tunnelingprotocol), maar intussen zit ook bij de meeste anderen ipv6 in het aanbod. Veel providers bieden weliswaar native ipv6 aan inclusief ipv6-router, maar er zijn ook nog behoorlijk wat providers waarbij geïnteresseerde gebruikers zelf een tunnel moeten opzetten op basis van een publiek ipv4-adres, bijvoorbeeld via Hurricane Electric.

Wil je zelf nagaan of je over een publiek ipv6-adres beschikt en in hoeverre je ipv6-verbinding functioneert, dan kun je dat doen op test-ipv6.com. Let wel, meldt de test dat je niet over een ipv6-adres blijkt te beschikken, ga dan toch ook even na in de webinterface van je router of ipv6 daar niet is uitgeschakeld. Verder kun je op https://ip6.nl controleren in hoeverre jouw internetdomein – of dat van een ander – klaar is voor ipv6.