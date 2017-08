Hoe veilig is WhatsApp?

Er is veel lof voor veilige chat-apps zoals Signal, zeker sinds we weten dat de NSA ons op grote schaal afluistert. Door de overname van WhatsApp door Facebook vroeg iedereen zich in 2014 (terecht) af of al die intieme berichtjes nog wel echt tussen jou en de ontvanger bleven. Signal was een van de eerste chat-apps die garanderen je veilig blijft.

Ook toen Telegram een paar jaar geleden in opkomst was werd de chat-app door fans de hemel in geprezen voor zijn focus op privacy en veiligheid van de gebruiker – voordat de zelfgebouwde cryptografie zo lek als een mandje bleek te zijn. Die wanhopige drang naar superveilige en hyperanonieme chat-apps is echter behoorlijk overdreven.

Toen WhatsApp in 2014 voor een recordbedrag door Facebook werd overgenomen was de ophef groot. Het bedrijf dat grof verdiende met het aanleggen van profielen van zijn miljard gebruikers kreeg ineens de app in handen waar 900 miljoen mensen iedere dag de meest persoonlijke berichten naar elkaar stuurden. Was dat wel verenigbaar met elkaar? De beloofde massale exodus van gebruikers bleef uit, al wist het ‘veilige’ Telegram rond die tijd flink wat nieuwe gebruikers te werven.