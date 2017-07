Hoe scoort streamingsite Twitch op gebied van privacy?

Het is ook opmerkelijk dat Twitch aangeeft zich niet aansprakelijk te voelen voor cookies van derden – zoals de Social Plugin van Facebook – die via het gameplatform worden geactiveerd en die onder andere geolocatiegegevens verzamelen.

Twitch zou websitebezoekers beter moeten informeren over het cookiebeleid dat eind 2013 voor het laatst is bijgewerkt. Zo verstrekt het gamersplatform geen overzicht van de bewaartermijnen van enorme hoeveelheden persoonsgegevens die via cookies worden binnengehaald.

Twitch zou het internationale karakter van gegevensuitwisseling duidelijker kunnen benoemen omdat gegevensoverdracht buiten de EU extra privacyrisico’s met zich mee kan brengen. Over het beschermingsniveau en eventuele maatregelen om persoonsgegevens te beschermen is verder weinig terug te vinden in het beleid van Twitch.

In 2014 werd Twitch opgekocht door het bekende Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon. Amazon maakt gebruik van Privacy Shield, wat betekent dat wanneer je vanuit Nederland streams bekijkt, informatie over jouw ‘views’ naar de VS kan worden doorgespeeld. Adverteerders uit de VS kunnen vervolgens hun reclames op jouw voorkeuren toespitsen.

In het privacybeleid van Twitch staat dat persoonsgegevens niet direct aan derden worden doorverkocht en niet worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden. Gegevens worden wel uitgewisseld met ‘affiliates’. Dit betekent in de praktijk dat persoonsgegevens vanuit Twitch met adverteerders en partners worden uitgewisseld.

Gezien Twitch zijn diensten richt op Europa en daar ook winst maakt, is de Europese privacywet wel gewoon van toepassing. Er zijn meer grote bedrijven die hebben geprobeerd Californisch recht van toepassing te laten verklaren op hun wereldwijde diensten. Facebook kwam hier in 2016 niet mee weg bij de Franse rechter.

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je volgens de Europese privacywetgeving het recht die gegevens te corrigeren, verwijderen, in te zien of af te schermen. Volgens het privacybeleid van Twitch is niet het Europees recht maar het Californisch recht van toepassing. Twitch stelt in het privacybeleid dat websitebezoekers uit Californië een lijst van bedrijven die hun gegevens ontvangen mogen opvragen, waardoor het erop lijkt dat andere gebruikers dit recht niet hebben.

Twitch is een sociaal platform, maar als je minder informatie over jezelf wilt delen, staat het je vrij om bepaalde gegevens af te schermen. Zo is standaard ingesteld dat je jouw activiteiten op Twitch deelt met de mensen in je vriendenlijst vanuit de gedachte dat die gezellig aan kunnen haken. Als je daar niet op zit te wachten wanneer je een My Little Pony-game wilt bekijken, kun je dit uitschakelen.

Gebruikers van Twitch worden ook goed geïnformeerd over de mogelijkheid om gecombineerde accounts (waarmee een gedetailleerd profiel van je kan ontstaan) weer van elkaar los te koppelen. Twitch moet er wel op letten dat wanneer de Europese Privacyverordening in werking treedt, bedrijven verplicht zijn het ‘privacy-by-default-principe’ aan te houden. Dit betekent in de praktijk dat de opties om gegevens te delen met anderen standaard uit moeten staan.