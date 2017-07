Ghost is een razensnel en onzichtbaar stealth-schip

Het is maar goed dat piraterij een minder groot probleem is dan een paar jaar geleden. En de piraten hebben er binnenkort een geduchte vijand bij. De Ghost van Juliet Marine Systems wordt namelijk ook wel de aanvalshelikopter van de zee genoemd, en die wil je niet tegenkomen op open water.

De Ghost is een experimenteel schip dat is gebouwd door Juliet Marine Systems, een kleine startup van ondernemer en uitvinder Gregory Sancoff. Die zei geïnspireerd te raken om een dergelijk schip te bouwen na de aanval op de USS Cole in 2000, waarbij 17 Amerikaanse militairen omkwamen. Het schip is een ‘small waterplane area twin hull’, afgekort swath, een boot met twee rompen. Dat is vergelijkbaar met een catamaran, maar werkt iets anders omdat de rompen (de ‘hulls’) helemaal onder water liggen in plaats van dat die erop drijven.

Swath

Swath-systemen zijn handig voor boten die veel in ruige zeeën moeten varen – een vereiste voor een potentieel militair schip. Het voordeel van een swath-ontwerp is dat de verplaatsing die nodig is om het schip te laten drijven onder water ligt. Daar is veel minder effect door golven, waardoor het schip veel stabieler over het oppervlak vaart. Volgens Sancoff van Juliet Marine is het mogelijk om in het schip te zitten en ‘gewoon een kop koffie te drinken zonder dat je iets van het varen merkt’. Swath-schepen hebben ook nadelen, met name dat ze normaal gesproken niet erg snel zijn. Dat is precies het probleem dat Juliet Marine wilde oplossen. Dat is voor een marine cruciaal, omdat je met zulke snelle vaartuigen kleine aanvallers kunt afslaan – precies wat er in 2000 gebeurde. Toen wisten terroristen met een klein bootje een groot gat in het vliegdekschip te slaan.

Snelheid

Het schip zelf is elf meter hoog, en wordt omhoog gehouden door twee schuine vinnen van 3,5 meter, die extra spits zijn zodat ze zo min mogelijk weerstand hebben. Aan de onderzijde van die vinnen zitten echter de indrukwekkende onderdelen van het schip. Daar zitten twee grote buizen, qua vorm vergelijkbaar met torpedo’s. De buizen zijn 18 meter lang, en zijn los van elkaar te bewegen als vleugels. Bij dieper water of wanneer het schip sneller dan acht knopen (15 km/u) vaart gaan ze verticaler staan, waardoor de boeg van het schip hoger de lucht in gaat. Dat vermindert het schokeffect van de golven. De buizen bevatten beide een gasturbine-motor. Dat zijn twee T53-703 turboshaft-motoren die elk 2.000 pk aan stuwkracht hebben, maar het bedrijf heeft plannen om in de toekomst T700-motoren van General Electric te gebruiken die efficiënter zijn. Maar waar de motoren vooral in uitblinken zijn de schroeven voorop de buizen. Die zorgen door het draaien voor een gasbel (cavitatie), waar de buizen vervolgens doorheen worden geleid. Dat zorgt volgens het bedrijf voor wel 900 keer minder weerstand. Het vaartuig kan zo zeker een snelheid halen van 30 knopen (55 kilometer per uur), maar er zijn op dit moment ook testen aan de gang waarmee de Ghost 50 knopen kan halen (92,6 km/u).

Onzichtbaar

Het schip heet niet voor niets de Ghost. Dat is gedaan omdat het bijna niet te ontdekken is. De Ghost is nagenoeg onzichtbaar voor detectie door sonar en radar. Ook op andere vlakken is goed te zien dat het schip is gebouwd met militaire doeleinden in gedachten: zo zitten alle boordcomputers in de onderwaterbuizen, waar ze veel minder kwetsbaar zijn voor aanvallen, en zijn alle ruiten van kogelvrij glas. “Je kunt dit schip een maand ergens in de oceaan laten varen met alle brandstof aan boord, en dan telefoongesprekken afluisteren of operaties uitvoeren en niemand weet waar je mee bezig bent”, zegt Sancoff van Juliet Marine. “Dat is een mogelijkheid die het Amerikaanse leger nu niet heeft.”

Te koop aangeboden