Facebook is veranderd van een sociaal netwerk naar een gigantisch mediabedrijf met zo veel verschillende aspecten dat het soms moeilijk te begrijpen is waar Facebook nu eigenlijk naartoe gaat. Toch gaf de ontwikkelaarsconferentie F8 een goed beeld van de koers van het internetbedrijf voor de komende jaren.

Mark Zuckerberg betrad gisteren opnieuw het podium om F8 te openen, de ontwikkelaarsconferentie die het bedrijf al een paar jaar houdt. Het evenement is niet alleen geschikt voor ontwikkelaars, maar geeft ons ook een goed inkijkje in wat Facebook de komende jaren allemaal wil doen. En daar lijkt één ding heel belangrijk in te zijn: Augmented reality.

Eigen AR-platform

Tijdens de conferentie kondigde Zuckerberg het 'Camera Effects Platform' aan. Daarmee kunnen bedrijven AR-effecten toevoegen aan camera-apps voor Facebook-applicaties. Zuckerberg toonde het nieuwe platform zelf aan met behulp van een video waarbij een virtueel vliegtuigje rondom een echt waterflesje vloog in de camera-app. Het gaat volgens Zuckerberg niet alleen om de app, maar ook om hardware - al wilde de Facebook-oprichter niet zeggen wat het precies van plan is te bouwen. Mogelijk gaat het om een bril zoals de Google Glass of een AR-bril als de Hololens, maar het duurt waarschijnlijk nog wel even voor we daar iets van horen.

Opvallende interesse

Facebooks interesse in AR is opvallend, want het bedrijf heeft daar tot nu toe nog maar weinig over gezegd. Het bedrijf nam een paar jaar geleden wel Oculus over om virtual reality te maken, en veel analisten namen aan dat het bedrijf zich meer die kant op wilde bewegen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Augmented reality wordt vaak gezien als 'tussenweg' tussen de desktop en volledige VR, maar daarmee doe je het concept ook tekort. Voor veel gebruikers is AR namelijk ook veel toegankelijker dan wanneer ze moeten prutsen met dure of ingewikkelde VR-brillen en telefoons, terwijl het succes van Pokémon GO juist aangaf hoe simplistisch goed uitgevoerde AR kan zijn.

Het 'toeval' wil dat grote concurrent Snapchat slechts een paar uur vóór de conferentie een soortgelijke functie genaamd New World Lenses lanceerde.

Snapchat, altijd op de achtergrond

Snapchat werd tijdens de hele conferentie met geen woord genoemd, maar was desondanks constant op de achtergrond aanwezig. Het is één van Facebooks grootste concurrenten, zeker nu het moederbedrijf een paar maanden geleden een succesvolle beursgang had. Snapchat vist veel in Facebooks vijver: de gemiddelde gebruiker van de app is tussen de 18 en 24, een cruciale groep die voor adverteerders amper te bereiken is én die nu massaal bij Facebook wegloopt. Snapchat doet dingen die Facebook met zijn eigen sociale netwerk moeilijk kan bijhouden, en dat levert problemen op voor het bedrijf.

Verhalen

Facebook probeert daar al langer op in te spelen. De 'Stories' zijn daar het beruchtste voorbeeld van. De functie, waarbij je 'verhalen' kunt maken die na 24 uur weer verdwijnen, lijkt rechtstreeks te zijn gekopieerd van Snapchat Stories, maar Facebook implementeerde het niet alleen in het sociale netwerk zelf maar ook in dochter-apps WhatsApp (als 'Status') en Instagram. Alleen die laatste lijkt voorlopig echt een succes te zijn, want hoewel de verhalen op WhatsApp en Facebook zo goed als niet bestaan had Instagrams Stories onlangs meer gebruikers dan Snapchat - een kleine overwinning voor Facebook.

Streepje voor

Het is echter de vraag welk bedrijf bang moet zijn voor wie. Er wordt al jaren geroepen dat Facebook wel kan opdoeken als het 'jongeren' als doelgroep verliest, maar het bedrijf is nog steeds financieel erg sterk en lijkt weinig last te hebben van de vertrekkende groep gebruikers. Ondertussen 'kopieert' Facebook her en der functies van concurrenten en implementeert het die regelmatig met succes, en Zuckerberg heeft een goed oog voor welke apps en diensten groot gaan worden - met Instagram en WhatsApp als belangrijkste voorbeelden. Bovendien heeft Facebook zeker met AR-ontwikkeling een flink streepje voor: het bedrijf heeft miljarden foto's en andere gegevens waar het zijn machine learning op kan loslaten, in tegenstelling tot Snapchat.

De toekomst van VR

Een andere belangrijke investering van Facebook is dat het drie jaar geleden Oculus overnam, het bedrijf achter de Rift-VR-bril. Er ging 3 miljard dollar gemoeid met de koop van de startup, maar daarna bleef het verdacht stil rondom Oculus. Het bedrijf bracht de definitieve versie van zijn bril uit (met een prijs waar veel kopers van schrokken), en er werden genoeg exclusives en games uitgebracht om de bril een succes te maken, maar het bleef lang onduidelijk wat het bedrijf nu precies wilde met virtual reality.

Sociale hub

Nu weten we dat iets beter, al is het volgens sceptici maar de vraag of Facebooks plannen genoeg zijn. Eén van de dingen die het bedrijf aankondigde was Oculus Spaces, een sociale hub waar je met je vrienden kunt communiceren via avatars. Hoewel je je kunt afvragen hoe nuttig dat is als je ook kunt communiceren via Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp (of de tientallen andere chat-applicaties en -diensten die niet van Facebook zijn), is het vooral de integratie met Facebook die interessant is. Oculus Spaces is gebaseerd op React, een javascript-library die veel ontwikkelaars nu ook al gebruiken voor andere Facebook-applicaties en die vooral interessant is voor sociale applicaties.

Facebook wil op die manier dat virtual reality dé manier wordt voor gebruikers om straks te kunnen communiceren - maar dan moet je wel een dure headset aanschaffen...

Moeilijke problemen om op te lossen

Hoewel het grootste gedeelte van de F8-conferentie was gericht op de toekomst en nieuwe applicaties en hardware, waren er ook onderwerpen die niet belicht werden maar waar Facebook wel een antwoord op moet gaan geven. Met name de vraag over hoe Facebook omgaat met censuur en misbruik op het platform werd niet beantwoord. Zuckerberg opende F8 weliswaar met een verwijzing naar de recente 'Facebook-killer', een man die een moordvideo op Facebook plaatste en die daar ruim 2 uur online bleef staan, maar noemde geen concrete maatregelen die hij daartegen wil nemen.

Geen antwoord op racisme en nepnieuws

Facebook heeft de laatste tijd veel last van dit soort nieuws, maar ook van andere problemen zoals misbruik op het platform, het gebruik van Facebook door extreemrechtse groeperingen, en van nepnieuws waarmee allerlei partijen de publieke opinie proberen te beïnvloeden. Het bedrijf worstelt daarmee. Moet iemand geblokkeerd worden van Facebook? En zo ja, wanneer dan? Bij extreemrechtse teksten? Of alleen bij oproepen tot geweld? Ook daarmee is Facebook al regelmatig de mist in gegaan, en dat wordt het netwerk niet in dank afgenomen.

Maar Zuckerberg gaf er in ieder geval tijdens F8 geen antwoord op. "We moeten hier iets aan doen", was de strekking van zijn opmerkingen, maar hóé dat moet, is niet duidelijk. Je kunt zeggen dat een ontwikkelaarsconferentie daar niet de plek voor is, maar dat is niet helemaal terecht. Ook externe ontwikkelaars verliezen hierdoor aanzien, klanten, geld, maar ze kunnen daarentegen wel meedenken en meewerken aan oplossingen. Die zijn niet voordehandliggend, maar Facebook laat ook niet echt zien er heel serieus mee bezig te zijn.