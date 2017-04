De Snapdragon 835-processor van Qualcomm vinden we onder meer terug in de Samsung Galaxy S8. Deze cpu is krachtig genoeg om o.a. 4K-video's af te spelen. Microsoft toonde eerder dat X86-toepassingen gewoon werken in combinatie met de mobiele chip, maar er is daarbij wel sprake van emulatie. Mogelijke compatibiliteitsproblemen liggen zodoende op de loer.