De beste toekomstbestendige gadgets: deel 1

De spraakbestuurde assistent is op dit moment nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar via eBay of andere webshops heb je deze mogelijkheid wel. Voor 179,99 euro koop je een Amazon Echo, maar een kleinere versie is al voor 59,99 euro verkrijgbaar. Deze Amazon Echo Dot heeft geen grote luidspreker, maar sluit je aan op je bestaande audioapparatuur.

De persoonlijke assistent van Amazon is een soort Siri voor je huiskamer. Je zet het apparaat op een centrale plek neer en zorgt dat het verbonden is met je wifi-netwerk. De Echo luistert naar de naam Alexa en doordat de zeven gevoelige microfoons in het apparaat constant luisteren, reageert het meteen zodra jij de naam Alexa noemt. “Alexa, wat is het weerbericht voor vandaag?” en binnen een paar seconden wordt het weerbericht voorgelezen.

Uiteraard zijn er ook goedkopere modellen op de markt, maar hierbij lever je in op reinigingskracht en accuduur. Je keuze voor een model hangt ook af van wat voor vloeren je hebt en hoe groot het te reinigen oppervlak is. Heb je een nieuw huis met een egale stenen of houten vloer zonder tapijt, dan behaal je met een kleiner model waarschijnlijk ook een goed resultaat.

Een automatische robotstofzuiger is ook al in een paar huishoudens te vinden en het lijkt erop dat dit ook een nieuwe standaard in je woning wordt. Immers, stofzuigen is een noodzakelijk kwaad en neemt elke week weer aardig wat tijd in beslag.

Naast een slimme thermostaat maakt Nest ook andere apparaten voor in je woning. De Rook- en Koolmonoxidemelder registreert of er brand in je huis is en waarschuwt je via licht- en geluidssignalen. De Nest Cam is een beveiligingscamera en alle producten van Nest kunnen met elkaar samenwerken. Zo kan de Nest Cam een video opnemen en opslaan in de cloud als er bijvoorbeeld wordt ingebroken in je woning.

De Nest Learning Thermostat is één van de bekendste. De thermostaat is te koop voor 249 euro en kan leren wat je gewoonten zijn en de kamertemperatuur daarop aanpassen. Hierdoor zou je kunnen besparen op je energierekening. Daarnaast kun je de thermostaat via een app bedienen en een half uur voor thuiskomst bijvoorbeeld al je woonkamer voorverwarmen zodat je in een warm huis arriveert.

Een slimme thermostaat (zie afbeelding boven) is in bijna elk nieuw huis te vinden en veel energieaanbieders leveren apparaten waarmee je via apps de temperatuur in je huis kunt veranderen en kunt bijhouden hoe hoog je energieverbruik is.

Eigenlijk is iedereen er wel over uit, de snelwegen zien er over vijftig jaar volledig anders uit dan nu. Hoe autorijden echter verandert, is een moeilijkere vraag om te beantwoorden. De verwachting is dat elektrische auto’s het langzamerhand wel gaan overnemen van vervuilende auto’s, zeker ook omdat accu’s elk jaar langer mee gaan en goedkoper worden.

De Jetsons hadden het al in de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar tegenwoordig is het echt mogelijk om een robot in huis te nemen. Robotland bij uitstek is Japan en het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste echte commercieel verkrijgbare robot uit dit land stamt.

Provider Softbank heeft in heel veel winkels in Japan al een Pepper-robot staan, maar de robot is sinds kort ook te koop voor particulieren. Op dit moment alleen in Japan en je moet er wel aardig voor in de buidel tasten: voor omgerekend tienduizend euro wordt Pepper geleverd. Het is een zogenoemde humanoïde robot, die menselijke trekken heeft en emoties kan herkennen. De robot kan je gezelschap houden en zich aanpassen aan jouw karakter.

Het is geen robot die je helpt met praktische dingen zoals bijvoorbeeld de Care-o-bot, een conceptrobot van het Duitse Fraunhofer Institut. Naast Pepper is ook Nao te koop, een kleinere robot die bijvoorbeeld ingezet kan worden als receptionist of als gezelschapsrobot voor autistische kinderen en dementerende bejaarden.