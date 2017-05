Chromium OS installeren op een oude laptop - maak je eigen Chromebook

Heb je nog een oude laptop die te traag is om de nieuwste Windows-versie te draaien? Gooi die zeker niet weg! Met Chromium OS bouw je ‘m immers om tot een vlotte Chromebook waar je nog veel plezier aan zult beleven. Chromium OS installeren doe je zo.

Googles Chrome OS is een minimale Linux-distributie met de Chrome-browser als enige applicatie. Voor alle andere toepassingen ben je aangewezen op webapplicaties. Die minimalistische aanpak biedt heel wat voordelen. De pc start bliksemsnel, de beveiliging is érg goed en van beheer is er nauwelijks sprake. Updates worden volautomatisch geïnstalleerd en met je data in de cloud hoef je niet te denken aan back-ups. Kortom, Chrome OS is ideaal voor een tweede (of derde) pc en voor weinig ervaren computergebruikers die zelden hun browser verlaten.

Verschil Chrome OS en Chromium OS

Chrome OS is niet los verkrijgbaar, maar enkel voorgeïnstalleerd op zogenoemde Chromebooks. Dat zijn erg lichte en compacte laptops van fabrikanten zoals Google, Acer of HP. Afhankelijk van de specificaties kosten Chromebooks tussen de 225 en 350 euro. Dat lijkt misschien niet duur, maar eigenlijk is zonde van het geld als je nog een perfect functionerende oude laptop in huis hebt. Omdat Chrome OS geoptimaliseerd is voor één taak, stelt het geen hoge eisen aan de hardware. Een laptop van maximaal zeven tot acht jaar oud met minstens 2 GB (bij voorkeur 4 GB) ram volstaat al. De enige bottleneck is je laptopschijf, die naar hedendaagse normen tergend traag is. Doe jezelf een plezier en vervang die oude harde schijf meteen door een kleine ssd (16 GB is al genoeg). Voor amper 50 euro heb je dan een machine die even vlot werkt als de nieuwste Chromebooks.

Downloaden

Google stelt geen downloads beschikbaar voor Chrome OS, maar via een omweg lukt het wél. Net als de Chrome-browser is ook Chrome OS immers gebaseerd op een opensource-project: Chromium OS. Dat is grotendeels identiek aan Chrome OS, al ontbreken er wel enkele functies (zoals automatische updates en een aantal browserplug-ins). Op de officiële website van Chromium OS vind je helaas enkel de broncode terug. Heb je geen zin om die te compileren, download dan één van de prebuilt community images. De meest recente images vind je bij Arnoldthebat. Er zijn images voor drie architecturen (32- en 64-bit x86 en 32-bit ARM) in drie smaken: Daily, Weekly en Special. De Special-images bevatten extra drivers en ondersteunen dus meer hardware. Op het moment van schrijven was het nieuwste image versie 55, uitgebracht op 30 oktober 2016. Dat versienummer komt overeen met de versie van Chromium die meegeleverd is. We downloaden dus het bestand Camd64OS_R55-8777.0-Special.7z van Arnoldthebats website. Voor 32bit-hardware kies je het bestand dat begint met Cx86. Pak het bestand uit met een tool zoals 7-Zip of PeaZip. Dat resulteert in een img-bestand van ongeveer 7 GB. Met een tool als Win32 Disk Imager schrijven we dat bestand vervolgens weg naar een usb-stick van 8 GB of groter. Controleer eerst via Windows Systeembeheer / Computerbeheer / Opslag / Schijfbeheer of er geen waardevolle data meer staat op de usb-stick. Win32 Disk Imager overschrijft immers de volledige schijf, dus let goed op dat je de juiste schijfletter kiest!



Chromium OS installeren

Onze usb-stick bevat nu een bootable image van Chromium OS. Koppel de usb-stick aan je laptop en herstart die vanaf de stick. Dit is even een spannend moment, want Chromium OS ondersteunt minder hardware dan reguliere Linux-distributies. Tijdens onze test slaagden we er niet in om Chromium OS te booten op een vrij recente desktop met een AMD A88X-chipset. Op een vijf jaar oude Intel-gebaseerde laptop lukte het dan weer wel. Slaag je er niet in om het Special-image te booten op je laptop? Dan heb je pech, want er bestaan geen Chromium OS-images met nóg meer drivers. Boot je laptop wel probleemloos? Doorloop dan even de initiële configuratie van Chromium OS (taal, toetsenbordlayout en netwerkconfiguratie) en log in met je Google-account om meteen te starten.

Chromium OS is een behoorlijk kaal besturingssysteem: links een startknop met snelkoppelingen naar webapplicaties, in het midden een taakbalk en rechts een statusbalk. Standaard worden alle webapps in een nieuwe tab geopend binnen hetzelfde Chromium-venster. Wil je het gedrag van normale desktopapplicaties nabootsen, klik dan rechts op een app-pictogram en vink de optie Openen als venster aan. De app krijgt dan een apart venster én bijbehorend pictogram in de taakbalk. Zo wissel je eenvoudiger tussen de verschillende apps via de taakbalk of met Alt+Tab. Ook het aantal instellingen is erg beperkt. Gelukkig ondersteunt Chromium OS zowel bluetooth (handig voor een muis of luidspreker) als afdrukken via Google Cloudprinter. Er is zelfs een bestandsbeheerder aanwezig, maar werken met lokale bestanden blijft toch altijd een beetje behelpen. Chromium OS werkt gewoon het beste als je alles in de cloud draait.