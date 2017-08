Anoniem downloaden met RetroShare en Tribler

Daarnaast is het ook mogelijk om te chatten, berichten op fora achter te laten en e-mails te verzenden. Is de gewenste contactpersoon niet online, dan brengt RetroShare de inhoud van het bericht tijdelijk onder bij een bevriende node. Via een voorgeïnstalleerde plugin zijn er verder VoIP-gesprekken mogelijk.

RetroShare is een zogeheten friend-to-friend netwerk. De voornaamste eigenschap van RetroShare is het anoniem delen van bestanden. Het platform maakt hiervoor gebruik van versleutelde verbindingen met bevriende computers. Er is geen sprake van centrale servers, dus de informatie die je deelt is alleen zichtbaar voor jou en je vrienden.

Tribler leidt het bittorrent-verkeer vervolgens langs meerdere proxyservers, zodat niet duidelijk is wie de uiteindelijke ontvanger is van de bestanden. Er is dus niet rechtstreeks contact met het bittorrent-netwerk. Iedere proxyserver voorziet de data van een encryptielaag, waarbij alleen jouw computer in staat is om de gegevens te ontsleutelen.

Voor meer veiligheid gebruik je om die reden Tribler. Zodra je een torrent-bestand van bijvoorbeeld een film, serie of muziekalbum aan dit programma toevoegt, geef je aan hoeveel veiligheidslagen je wilt toepassen. Het maximum is drie. Hoe meer veiligheidslagen je instelt, hoe langer de downloads duren.

Wie geïnteresseerd is om volledig anoniem bestanden van het bittorrent-netwerk te plukken, is bij Tribler aan het juiste adres. Dit downloadprogramma is ontwikkeld door onderzoekers van de TU Delft en fungeert in feite als darknet voor bittorrent-gebruikers. Via populaire clients als Vuze en µTorrent ben je onbeschermd en zien internetproviders precies welke bestanden je binnenhaalt.

Tribler is beschikbaar voor Windows, OS X en Linux. Na de installatie kom je terecht in een overzichtelijke interface. Je gebruikt rechtsboven het plusteken om een torrent-bestand toe te voegen of een magnet-link in te voeren. Vervolgens geef je aan dat je de data anoniem wilt binnenhalen en stel je het aantal gewenste veiligheidslagen in. Nadat je de downloadlocatie hebt geselecteerd, klik je op OK om het downloadproces te starten.

Handig is dat Tribler een test bevat waarmee je kunt controleren of het anoniem downloaden en uploaden vlekkeloos functioneert. Houd er rekening mee dat je telkens handmatig aangeeft dat je anoniem wilt downloaden. Er is helaas geen optie om deze instelling automatisch te activeren. Een groot voordeel is dat Tribler ten opzichte van andere bittorrent-clients geen reclame bevat.

Qua functionaliteit is de freeware bovendien erg compleet. Zo kun je tijdens het downloadproces het eerste deel van een videobestand alvast bekijken en is er een ingebouwde zoekfunctie om interessante torrents te vinden. Wanneer je niet op zoek bent naar een specifieke titel, snuffel je vrijblijvend rond tussen de vele kanalen die het programma rijk is. Zo open je bijvoorbeeld kanalen waarbij alleen series, flac-muziekbestanden en films in een hoge resolutie te vinden zijn.