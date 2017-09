Anoniem bestanden delen met Piratebox

Bestanden delen, chatten of media streamen? Het PirateBox-project maakt het mogelijk en kent ook een versie voor Android. Heb je geen root-toegang op je smartphone, dan kun je ook op andere manieren bestanden delen.

Met standaard hardware en software bouw je moeiteloos een PirateBox: een ‘black box’ met eigen wifi-netwerk. Maak je hiermee verbinding dan verwijst de browser je automatisch naar een welkomstpagina vanwaar je bijvoorbeeld (anoniem) bestanden of afbeeldingen kunt uitwisselen, chatten en media streamen. Het is oorspronkelijk bedacht voor de Raspberry Pi en draadloze routers met OpenWrt. Het project leeft nog steeds: eind maart verscheen een update voor de nieuwe Raspberry Pi Zero W. Op de projectwebsite vind je uitleg en een forum en kun je de software downloaden. Er bestaat ook een PirateBox-app voor Android, beschikbaar in Google Play, die deels vergelijkbaar werkt maar wel root-toegang vereist.

Voor Android

De root-toegang kan een struikelblok zijn, maar verder werkt de app erg simpel. Je zet hem via het schuifje op de hoofdpagina. Vanaf een andere smartphone kun je nu een wifi-verbinding met de PirateBox maken, te herkennen aan de naam PirateBox. De browser stuurt je naar een welkomstpagina. De opslaglocatie kun je via de instellingen wijzigen. Getuige de reacties zijn er best veel toestellen waarop PirateBox niet goed werkt. Loop je tegen problemen aan dan vind je in het forum van het PirateBox-project een speciale sectie voor deze app. Ben je nieuwsgierig dan kun je het project eenvoudig proberen op een Raspberry Pi. Daarop werkt het feilloos, de makers hoeven immers maar met één platform rekening te houden. Je kunt een image downloaden op de projectwebsite. Die is gebaseerd op Arch Linux en werkt out-of-the-box. Met Win32 Disk Imager zet je het op een (class 10) microSD-kaart en kun je ‘booten’. Zonder root is een ‘echte’ PirateBox niet mogelijk. Het opzetten van het toegangsnetwerk is daarbij het struikelblok. Wel bestaan er gelukkig verschillende apps die vergelijkbare mogelijkheden bieden zonder root. Het meest voor de hand ligt natuurlijk de ftp-server om bestanden te delen. Zo’n werkt eigenlijk zoals een ‘gewone’ ftp-server in een netwerk. Zonder root is er wel een kleine beperking: apps kunnen geen netwerkpoorten tot 1024 gebruiken. De meeste apps kiezen daarom een hoge poort zoals 2221 in plaats van de reguliere poort 21. Op zich geen probleem, maar houd daar rekening mee bij het verbinden met een ftp-client, die gaan meestal uit van de standaard poort.



Voor Raspberry Pi 3