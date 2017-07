Afbeeldingen geannuleerde Surface Mini duiken op

Er was 32 GB opslagruimte aanwezig, uit te breiden via micro-sd. Opladen gebeurde aan de hand van micro-usb en ook een 3,5 mm-aansluiting voor koptelefoons was van de partij.

De behuizing van de Surface Mini hield ruimte over om de Surface Pen in op te bergen. Bedoeling van de device was met name om 'm te gebruiken voor het maken van notities. In tegenstelling tot de Surface Pro werd het niet als een laptopvervanger in de markt gezet, er kwam ook geen bijpassende keyboard-case voor uit.

Desondanks besloot Microsoft toch om de Surface Mini niet aan te kondigen of uit te brengen. De tablet zou te weinig bestaansrecht hebben gehad naast de Surface Pro 3. Inmiddels is de Surface-familie wel uitgebreider. Zie de Surface Studio en Surface Book als recente voorbeelden.