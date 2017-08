6 onmisbare vakantie-gadgets

Wat is er nieuw in Bitdefender 2018?

Wie tijdens de vakantie behoefte heeft aan (lokale) live-televisie zonder een mobiele databundel te belasten, kan de RaidSonic Icy Box IB-MP103DVB-T2 (zie bovenstaande afbeelding) overwegen. Deze dvb-t-ontvanger sluit je via een micro-usb-adapter rechtstreeks op een smartphone of tablet aan. De antenne monteer je middels een mcx-connector op deze adapter, maar je kunt als alternatief ook een verloopkabel naar een aparte dongel met twee antennes gebruiken.

Laatstgenoemde optie vergroot de kans op een goede ontvangst. Het apparaatje is in staat om zowel dvb-t- als dvb-t2-signalen op te pikken. De IB-MP103DVB-T2 werkt overigens alleen in combinatie met Android 4.2 of hoger, want voor een juiste werking is de Icy Box TV Mobile App uit de Play Store vereist. Vanuit Nederland heb je alleen toegang tot drie publieke zenders en een regionaal kanaal. In veel omringende landen zijn er meer kanalen beschikbaar.

Binnen de app zijn verder een opname-functie en programmagids (epg) aanwezig. Deze dvb-t-ontvanger is bij enkele webshops vanaf z’n 72 euro te koop.



Televisie-apps als Ziggo GO en KPN Interactieve TV werken trouwens niet vanuit het buitenland. Vanzelfsprekend kun je regiorestricties via een vpn-server omzeilen, maar met producten van Slingbox bestaat er ook nog een alternatieve methode. Hiermee maak je je eigen tv-signaal namelijk toegankelijk via internet.

Je verbindt een Slingbox met de settopbox en het (draadloze) thuisnetwerk binnen jouw woning, waarna je onderweg een browser of de SlingPlayer-app gebruikt om eigen tv-kanalen te ontvangen. Dat werkt ook op mediastreamers als Apple TV en Chromecast. Slingbox heeft ten opzichte van vpn-servers als voordeel dat je geen maandelijkse kosten hebt.