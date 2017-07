Google bestaat bijna 20 jaar. In die tijd is de zoekmachine uitgegroeid tot één van de machtigste internetbedrijven ter wereld, met Android op mobiele telefoons als één van de belangrijkste peilers. Maar wat is er nog mogelijk in de toekomst van Android? Is dominantie op de telefoonmarkt nog niet genoeg? Of is het misschien wel té machtig?

Dit artikel is deel van onze reeks over de toekomst van Google. Vorige week bespraken we hier ook al wat Google wil doen met hardware.



iPhone-concurrent

In 2007 kondigde Steve Jobs de iPhone aan, een apparaat die bellen, surfen en muziek spelen combineerde, en hoewel de Apple-topman de geschiedenisboeken inging als 'de uitvinder van de smartphone' was de eerste iPhone niet de eerste telefoon met internet. Voor die tijd waren er al andere apparaten op de markt die als 'smartphone' konden worden geklassificeerd (ondergetekende had ooit een HTC Touch met Windows Mobile 5). De iPhone deed uiteindelijk echter wel iets unieks: het bracht een ecosysteem uit waarmee ontwikkelaars zelf apps konden bouwen. Het bleek een gouden zet, waar ook Google snel op inspeelde. Kort na de eerste iPhone bracht het bedrijf Android uit.

OEM

Sinds die eerste dagen gaat het goed met Android. Het besturingssysteem draait op meer dan 1,5 miljard apparaten. Dat zijn niet alleen smartphones, maar ook tablets, smartwatches, en zelfs auto's en televisies. Het grote verschil tussen Android en iOS is dat Android door iedere fabrikant op een telefoon kan worden geladen.

Pixel-lijn

Google heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als perfect OEM-besturingsyssteem waar wereldberoemde telefoons zoals de Samsung Galaxy-serie op draaien. Maar in oktober 2016 leek Google ineens een andere kant op te gaan door zelf een telefoon te ontwerpen. De Pixel had dezelfde merknaam die Google ook al aan enkele laptops met ChromeOS had gegeven, en de Pixel-telefoon leek ongeveer dezelfde kant op te gaanL een premium-toestel (voor een bijpassende premium-prijs) met alle nieuwste snufjes en volledig door Google ontworpen. Nieuw aan het toestel was onder andere de slimme assistent van Google, die later ook in de Google Home-router werd verwerkt. Ook was het de eerste telefoon met ondersteuning voor Daydream, Googles eigen virtual reality-platform.

Concurrentie?

Vanzelfsprekend draaide de Pixel op de nieuwste versie van Android, waardoor kopers in ieder geval verzekerd waren dat het OS lang genoeg ondersteund bleef - één van de grootste valkuilen van Android. Maar de Pixel-telefoon riep ook vragen op. Wat betekende de release bijvoorbeeld voor de relatie tussen Google en andere fabrikanten? En welke rol hebben Android en de software-aspecten zoals Daydream en Assistent daarin?

Wat betekent de Pixel voor toepassingen zoals Daydream of Assistent?

One system to rule them all

Volgens de huidige Android-baas Hiroshi Lockheimer heeft Google een groot voordeel door een eigen telefoon te hebben om nieuwe toepassingen op te testen. In een interview met de Telegraph vertelt hij hoe de differentiatie van verschillende fabrikanten 'verwarrend is voor de gebruiker'. Hij noemt als voorbeeld dat Google met Android Pay een eigen betaalsysteem heeft, dat op OEM-apparaten moet concurreren met bijvoorbeeld Samsung Pay. Het is dus handiger als je een telefoon hebt waarbij je vooral Googles eigen applicaties gebruikt - al lijkt dat er echter ook wel op dat Google het hele besturingssysteem naar zich toe wil trekken.

Volgens Lockheimer komen dergelijke apps later ook beschikbaar komen op andere toestellen, maar op welke termijn dat moet gebeuren is niet bekend.

Onveilig

Android mag dan op papier wel oppermachtig zijn, het besturingssysteem krijgt zeker de laatste jaren veel kritiek op de fragmentatie die zorgt voor veel onveilige situaties. Een update voor Android moet niet alleen door Google worden uitgebracht, maar vervolgens ook door de fabrikanten. Die moeten een nieuw OS bovendien voor ieder model aanpassen. Vaak gebeurt dat alleen voor de meest recente toestellen, en vaak ook alleen de premium-modellen, waardoor een groot aantal telefoons op een verouderde versie van het besturingssysteem draait.

Geen bevredigend antwoord

Dat is geen recnt probleem: al in 2013 werd toenmalig Android-chef Sundar Pichai (inmiddels de ceo van Google binnen Alphabet) daar al over ondervraagd door Wired. Hij gaf toen hetzelfde onbevredigende antwoord dat Google anno 2017 nog steeds geeft: "We zijn er van op de hoogte, we zijn er mee bezig", maar zonder details te kunnen noemen.

Google lijkt geen goed antwoord te hebben op hoe het Android veiliger kan maken, ondanks grote incidenten zoals Stagefright. Na die tijd begon Google een maandelijkse patch-ronde, maar in het Telegraph-interview zegt Lockheimer nog steeds dat "de verantwoordelijkheid van het updateproces bij de fabrikanten ligt".



Security van Pixel

Wat wel opvallend is, is de focus op security voor Pixel- en Nexus-toestellen. Daarvan zegt Google maandelijks met updates te komen. De veiligheid van besturingssystemen is anno 2017 een belangrijk verkooppunt, en een veelgenoemde reden waarom gebruikers overstappen naar iOS. Als Google een eigen telefoonlijn heeft waarmee het updates gegarandeerd op tijd kan versturen, is dat aantrekkelijk voor de consument.

Treble

Toch heeft Google wel één belangrijk idee om updates centraal uit dte voeren: Project Treble. Dat is een framework waarin Google de software- en hardware-onderdelen van het besturingssysteem wil opsplitsen. Zo kunnen fabrikanten een update makkelijker aanpassen voor hun toestellen. Het initiatief is goed, maar Google blijft erbij dat de eindverantwoordelijkheid bij de fabrikanten zelf ligt.

Volgens Google ligt de verantwoordelijkheid voor updates bij de fabrikanten

Mededingingsonderzoek

Een andere bedreiging voor het besturingssysteem is het mededingingsonderzoek dat de Europese Commissie momenteel uitvoert naar de machtspositie van Android. De commissie vermoedt dat Google zijn monopoliepositie op de smartphonemarkt misbruikt door fabrikanten te dwingen bepaalde apps voor te installeren, om zo onrechtmatig aan meer gebruikers te komen.

Oneens

Google zelf is het absoluut niet met de Commissie eens, en zegt juist dat "Android als meest flexibele mobiele besturingssysteem de concurrentie juist uitgebreid heeft." Later dit jaar volgt waarschijnlijk de uitspraak, maar als de eerdere megaboete voor machtsmisbruik een voorbode is staat Google nog wel wat te wachten...



Onzekere toekomst?

Android lijkt zich juist door zijn open source-karakter te hebben gefragmenteerd tot iets waar Google nog maar weinig controle over heeft, en dat levert problemen op. Qua veiligheid loopt het besturingssysteem achter, maar ook de nieuwe functionaliteiten die andere fabrikanten introduceren concurreren met Androids eigen doelen. Google lijkt het tij te keren met de Pixel-lijn, een telefoonlijn waarmee het de controle over zijn besturingssysteem volledig behoudt - maar is dat genoeg? Of is Android niet al buiten de greep van Google gekomen?