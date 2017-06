Kosten voor roaming binnen de EU eindelijk afgeschaft

Vanaf half juni betaal je niet meer apart voor bellen en internetten, het zogenaamde roaming, in de Europese Unie. Dit gaat gewoon uit je Nederlandse bundel. Wat zijn de beperkingen, hoe zorg je dat het verbruik over de grens beperkt blijft en wat zijn de beste alternatieven voor mobiel internet? Met deze tips kun je zorgeloos internetten vanaf je vakantieadres.

01 Profiteer van Roam like at home!

Vanaf half juni mogen providers geen extra kosten meer rekenen voor het zogenaamde roamen in de Europese Unie (EU). Daarvoor betaalde je voor mobiel bellen maximaal 6 cent per minuut, voor internet 6 cent per MB. Bij de nieuwe regels gaan bellen en internetten gewoon uit je bundel onder het motto Roam like at home. Er gelden wel een paar beperkingen die we in de overige tips zullen toelichten. Let ook op dat je op veel toestellen roaming nog wel even moet aanzetten via de instellingen.

02 Weinig beperkingen meer

Er is lang gesteggeld over de precieze voorwaarden voor roamen binnen de EU. Een ouder voorstel kende als regel dat je maximaal 90 dagen per kalenderjaar mocht roamen en maximaal 30 dagen achter elkaar. Dit werd al snel ingetrokken. Het herziene voorstel kent minder beperkingen. Pas als je over een periode van vier maanden meer tijd in een ander land hebt doorgebracht én daar meer hebt verbruikt met je mobiel dan in Nederland mag de provider in actie komen. Hij mag dan bijvoorbeeld bewijs vragen dat je een stabiele relatie hebt met dat land. Dat is bijvoorbeeld het geval als je daar woont, werkt of studeert. Dit is bedoeld om misbruik in de vorm van ‘permanent’ roamen te voorkomen. Een provider moet wel eerst waarschuwen voordat hij maatregelen treft. Je hebt dan twee weken om de situatie op te helderen. Als maatregel mag de provider bijvoorbeeld een kleine toeslag berekenen. Voor internet is dat maximaal € 7,70 per GB. Dat tarief zal ieder kalenderjaar dalen, tot € 2,50 in 2022.

03 Let op de overgangsperiode

Er is op het moment nog sprake van een overgangsperiode tot half juni. Dat zorgt voor veel verwarring. Zo stellen KPN en T-Mobile nog de voorwaarde dat je een abonnement tot maximaal 60 dagen per contractjaar in de EU mag gebruiken. Robin Mobile loopt al wel vooruit op de nieuwe regels en heeft die beperking geschrapt. KPN telt op het moment overigens iedere vorm van gebruik in/naar de Europese Unie mee als een dag: niet alleen als je één seconde in bijvoorbeeld België belt maar ook als je vanuit Nederland naar een land in de EU belt. Op het moment dat de regulering ingaat zullen de providers aan de nieuwe regels (moeten) voldoen. Ook vervallen op dat moment je geactiveerde bundels voor internet in de EU.

Veel providers kennen nog een overgangsperiode met afwijkende voorwaarden.

04 Controleer het tarief voor je vertrekt

Vergeet het ezelsbruggetje ding-flof-bips: de Europese Unie is een rekbaar begrip gebleken. Controleer voor je vakantie of in dat land het EU-tarief wordt gehanteerd. Dit kan namelijk per provider verschillen. Zo behoren landen als Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Turkije, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein en Monaco niet tot de EU maar hanteren providers er soms wel EU-tarieven. Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU maar roamingkosten treden waarschijnlijk in 2019 pas weer in werking, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Zoals bij Noorwegen dat zich wil aansluiten bij het roaming-akkoord. De bundel van je Vodafone Red- of Black-abonnement aangesloten op of na 21 november 2016 kun je overigens in alle bovengenoemde landen gebruiken.

Controleer voor vertrek welke landen onder het EU-tarief vallen.

05 Voldoet je abonnement nog?

Het kan zomaar dat je in het buitenland meer verbruikt dan in Nederland. In Nederland ligt het gebruik van wifi immers meer voor de hand: thuis, op het werk en soms ook onderweg ken je de weg naar de wifi-hotspots. In het buitenland is dat lastiger. Terwijl je toch wilt ‘appen’ en vakantiefoto’s delen. Het is daarom zinvol om nog eens te kijken in hoeverre je huidige abonnement voldoet, rekening houdend met het feit dat mobiel bellen en internetten in de EU uit diezelfde bundel zal gaan. Bel je vaak (mobiel) vanuit Nederland naar de EU? Ook hierin zijn er veel verschillen tussen providers. Zo kun je met T-Mobile Go per maand 120 minuten bellen in de EU én vanuit Nederland naar de EU. Voldoet je abonnement nog, met het extra verbruik in de EU?

06 Internationale prepaid simkaart voor frequente reizigers

Wie heel vaak op reis is, ook buiten de EU, kan een internationale prepaid simkaart overwegen. Bekende providers zijn World Mobile, transatel en WorldSim. Minpunt is dat internettarieven vaak wat aan de hoge kant zijn bij deze simkaarten. Wie vooral binnen de EU reist is met een stevig mobiel abonnement van een Nederlandse provider vaak beter af, bij de nieuwe voorwaarden voor roaming. Een voorbeeld is T-Mobile Go Unlimited EU. Momenteel mag je 60 dagen onbeperkt roamen in de EU en daarna iedere maand nog eens 10 GB opmaken in de EU. Na de overgangsperiode zal dit waarschijnlijk nog wat soepeler zijn.

Een internationale simkaart is zeker buiten de EU een goede optie.

07 Overweeg een buitenlandse simkaart!

Zeker als je langere tijd in hetzelfde land verblijft kun je flink besparen op je mobiele kosten door een prepaid simkaart van een provider in dat land te kopen. Buiten de EU is dat het meest lucratief. Neem wel even de tijd om prijzen van providers te vergelijken en controleer ook de dekking. Daarna stap je een winkel van een provider binnen. In veel landen is het voldoende als je je kunt identificeren, maar er kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Ook procedures voor registratie en activatie verschilt per land. In de praktijk is een dual-sim toestel erg handig: je kunt de buitenlandse simkaart dan gewoon naast je eigen simkaart gebruiken. Bij vrijwel ieder dual-sim toestel kun je instellen welke simkaart voor internetverkeer gebruikt moet worden. Je bent op beide nummers bereikbaar en als je zelf belt kun je kiezen vanaf welke simkaart je dat wilt doen.