Synology RT1900ac review: een half jaar later

Wat wel onmiddellijk opvalt in de specificatielijst is het uitgebreide flash-geheugen: we kennen geen enkele router met 4 GB flash. Deze RT1900ac draait dan ook een router-versie van Synology’s functioneel zeer uitgebreide, Linux-gebaseerde multitasking- en multivenster Diskstation Manager (DSM) NAS OS, voor de gelegenheid omgedoopt tot Synology Router Manager of SRM.

In het beheer kun je de leds in- en uitschakelen, eventueel volgens een dag- en/of weekschema. Links ten slotte vind je fysieke knoppen voor wps en het uitschakelen van de wifi-modems.

Aan de rechterkant is er een sd-geheugenkaartlezer en een usb 3.0-poort. Die laatste aanvaardt niet alleen een usb-opslagapparaat of -printer (mét steun voor Google Cloud Print), maar ook een 3G/4G-modem als hoofd- of noodverbinding voor de internettoegang.

Op de achterkant van het apparaat vinden we behalve de stroomaansluiting en stroomknop de gebruikelijke gigabit wan- en lan-poorten. Met die poorten is wel iets bijzonders aan de hand. Je kunt namelijk de eerste van de vier lan-poorten softwarematig omvormen tot een tweede wan-poort. Die kan dan dienen als noodverbinding door er een tweede internetmodem aan te hangen.

Zoals reeds vermeld, is de RT1900ac gebouwd rond een dualcore-Broadcom-soc. Die processor heeft een kloksnelheid van 1 GHz en het werkgeheugen is in tegenstelling tot het flashgeheugen met 256 MB niet bijzonder uitgebreid: er bestaan routers die dubbel zoveel ram hebben. Maar blijkbaar volstaat dit voor het op Linux-gebaseerde SRM OS.

De RT1900ac kan ook worden beheerd met de mobiele app DS router, die beschikbaar is voor Android en iOS. Via Quick Connect kan dit ook vanop afstand via het internet. De app is echter veel minder uitgebreid dan het webbeheer, waarvan de interface trouwens ook goed werkt in een mobiele browser. Maar voor snelle wijzigingen aan het ouderlijk toezicht, de beveiliging, de basisinstellingen en het verkeer werkt de app handiger en sneller dan de volledige webinterface.

In het ‘Netwerkcenter’ vind je de belangrijkste routerfuncties, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de internettoegang, het ouderlijk toezicht, de status en de beveiliging. Je kunt vensters individueel of allemaal tegelijk minimaliseren en er is ook een ‘pilot view’ die een overzicht bevat van alle geopende vensters en apps.

De ‘look and feel’ is dezelfde als bij DSM, maar de nadruk ligt op de routerfuncties. Het hoofdmenu bevat negen pictogrammen, van ‘File Station’ tot ‘Ondersteuningscenter’. De pictogrammen die je het vaakst gebruikt, kun je gewoon naar de desktop slepen. Standaard staan daar vier pictogrammen: ‘Netwerkcenter’, ‘Configuratiescherm’, ‘Package Center’ en ‘SRM Help’.

Het contrast tussen Synology Router Manager en alle andere router-besturingssystemen die we kennen, dd-wrt inbegrepen, is erg groot. Wie ooit met een Synology-nas gewerkt heeft, voelt zich direct thuis in dit gebruiksvriendelijke multitasking, venster- en muisgestuurd besturingssysteem.

Zowat alle recente wifi-routers hebben installatiewizards waarmee je ze snel en moeiteloos gebruiksklaar maakt. Daarna kom je echter meestal terecht in een erg klassiek beheer dat zeker voor minder ervaren gebruikers vaak erg ingewikkeld overkomt. SRM is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zonder de geavanceerde gebruiker uit het oog te verliezen.

Duurdere routers van andere fabrikanten bieden meestal vergelijkbare functies, maar die zijn gewoon in de firmware zelf geïntegreerd. Een groot voordeel van de Synology-aanpak is dat je elke ‘package’ afzonderlijk kunt updaten zonder dat je de volledige firmware vernieuwt, waarna de router opnieuw gestart moet worden. De RT1900ac blijft gewoon werken terwijl je apps bijwerkt of toevoegt.

De belangrijkste geavanceerde functies zijn beschikbaar via installeerbare apps die je vindt in het ‘Package Center’. Toen we de router voor het eerst gebruikten, waren er vijf ‘packages’ of apps beschikbaar: ‘Download Station’, ‘Media Server’, ‘VPN Server’, ‘DNS Server’ en ‘RADIUS Server’. Deze zijn trouwens ook bekend van de Synology nas’en: de achterliggende code en de werking zijn grotendeels hetzelfde.

De Media Server-app is vrijwel dezelfde als in de Synology-nas’en. Bij routers van andere fabrikanten zijn de mediaserverfuncties vaak minder uitgebreid dan bij deze Synology-router. Multimediabestanden in de gedeelde mappen ‘photo’, ‘music’ en ‘video’ stream je naar en speel je af op media-apparatuur die de dlna/upnp-protocollen ondersteunt. Andere mappen kiezen is mogelijk, maar dit doe je ietwat onlogisch niet in de mediaserver-app zelf, maar wel in ‘Configuratiescherm, Opslag’.

In dat menu regel je overigens ook de media-indexering: verschijnen de mediabestanden niet onmiddellijk in de mediaspeler, dan moet je in dit menu mogelijk de optie ‘Opnieuw indexeren’ aantikken. Verder kun je in de mediaserver de optie ‘Internet Radio’ aanvinken zodat je op het aangesloten media-apparaat ook alles van radioio en Shoutcast kunt beluisteren.

De processor in de RT1900ac is niet krachtig genoeg om videobestanden automatisch naar andere formaten te transcoderen, zoals de krachtigere nas’en van Synology dit kunnen. Maar audiotranscondering is wel mogelijk. Je kunt flac/ape, alac/aac, ogg en aiff omzetten en ‘downsamplen’, zodat deze muziekbestanden toch afgespeeld kunnen worden op een digitaal media-apparaat (dma) dat deze formaten niet zelf ondersteunt.

De mobiele media-apps van Synology zelf zoals DS photo, DS video en DS audio werken momenteel helaas nog niet met de RT1900ac, maar dat is wellicht een kwestie van tijd. De eigen apps die momenteel wel al worden ondersteund zijn DS cloud, DS get en DS file.