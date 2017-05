De F-Secure SENSE is een router met ingebouwde internetbeveiliging. Volgens F-Secure kun je met de SENSE al je apparaten op je thuisnetwerk beveiligen, inclusief IoT-apparaten en apparatuur als smart-tv's. De SENSE is een AC1750-router die op zowel de 2,4- als 5GHz-band drie datastromen biedt. Inmiddels behoort AC1750 een beetje tot de onderkant van de markt, al is voor de doorsneegebruiker het verschil met 'snellere' varianten beperkt . De SENSE bevat naast de gigabit wan-aansluiting drie gigabit lan-aansluitingen en een usb3.0-poort.

De router wordt zoals steeds meer nieuwe routers geconfigureerd via een app die beschikbaar is voor iOS of Android. De initiële verbinding tussen de smartphone of tablet en de SENSE wordt via Bluetooth gemaakt. Behalve voor iOS en Android is er ook een ‘app’ voor Windows (7 of nieuwer) beschikbaar. Onder Android en Windows verzorgt de app ook de traditionele lokale antivirusbeveiliging. Er is geen app of aanvullende software beschikbaar voor macOS.