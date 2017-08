Samsung kondigt drie zakelijke monitoren aan op IFA

Alle drie de monitoren worden verbonden met een enkele usb-c-kabel, verder bezitten alleen de CH80 en SH85-modellen nog een extra DisplayPort-aansluiting om meerdere schermen mee aan elkaar te koppelen. Ook zijn ze alle drie in een verticale stand te kantelen, en is er van schermranden geen sprake. Behalve aan de onderkant.

Verschillen zitten hem met name in de resolutie en schermgrootte. De CH89 is een ultrawide (21:9) scherm met een maximale resolutie van 3440 x 1440. De monitor is 34 inch groot en curved. Ook de CH80 is curved, maar dan met een standaard breedbeeld van 27 inch en een maximale resolutie van 1920 x 1080 pixels.

De SH85 is een plat scherm in twee varianten, 23,8 inch en 27 inch. Beide hebben een beeldverhouding van 16:9 en een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Prijzen zijn nog niet genoemd. Ook is nog niet duidelijk wanneer de monitoren op de markt komen.